Rolandam Šmitam 5 punkti uzvarā pār "Žalgiris"; Lomažs rezultatīvākais sensacionālā panākumā pār Strēlnieku un CSKA

"Barcelona" viesos ar rezultātu 93:86 (23:20, 24:20, 19:21, 27:25) uzvarēja Kauņas "Žalgiris".

Šmits Spānijas komandas rindās laukumā pavadīja 12 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā izcēlās ar pieciem punktiem, grozā raidot vienu no četriem divpunktu un vienu no diviem trīspunktu metieniem. Basketbolista rēķinā arī trīs atlēkušās bumbas, divas kļūdas, tikpat personiskās piezīmes un viens efektivitātes koeficienta punkts.

Rezultatīvākais "Barcelona" komandā ar 27 punktiem bija Korijs Higinss, bet Nikola Mirotičs iemeta par trim mazāk.Tikmēr Lietuvas klubā ar 16 punktiem izcēlās Zaks Līdejs.

"Barcelona" pirmo puslaiku izdevās noslēgt ar septiņu punktu pārsvaru, bet tas ātri izsīka trešās ceturtdaļas sākumā, jo 7:0 izrāvienu veica Kauņas komanda. Viesi trešo ceturtdaļu zaudēja ar -2, tomēr noslēdzošajās desmit minūtēs izdevās veiksmīgāk nospēlēt grozu apakšā, tādējādi izcīnot jau sesto panākumu septiņos mačos. Spānijas komanda šajā spēlē izcīnīja 34 atlēkušās bumbas, kamēr mājinieki iekrāja vien 19.

Barselonas komanda pēc izcīnītās uzvaras turnīra tabulā pakāpās uz pirmo vietu.

Tikmēr divu Latvijas basketbolistu duelī Maskavas CSKA viesos ar rezultātu 66:67 (17:12, 13:21, 22:17, 14:17) piekāpās Vilērbānas ASVEL no Francijas.

Jānis Strēlnieks laukumā pavadīja nepilnas 23 minūtes, kuru laikā izcēlās ar 11 punktiem. Basketbolists grozā raidīja divus no četriem divpunktu metieniem un septiņus no astoņiem "sodiņiem", taču visi pieci "trejači" bija neprecīzi. Latvietis arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, reizi pārtvēra bumbu, divas reizes kļūdījās, nopelnīja divas personīgās piezīmes un spēli noslēdza ar astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Savukārt otrā laukuma pusē Rihards Lomažs iemeta 15 punktus, sasniedzot savu rezultativitātes rekordu Eirolīgā, būdams arī savas komandas rezultatīvākais spēlētājs. Basketbolists realizēja vienu no diviem divpunktu un divus no trim trīspunktu metieniem, kā arī demonstrēja apskaužamu precizitāti no soda līnijas - trāpīti visi septiņi "sodiņi".

Spēlētājs arī reizi pārtvēra bumbu, nopelnīja trīs piezīmes un nopelnīja 15 efektivitātes punktus, kas bija trešais labākais rādītājs Francijas klubā.

Rezultatīvākais spēlētājs CSKA komandā bija Maiks Džeimss, kura rēķinā 14 punkti.

Rihards Lomažs aizsardzībā pret Maskavas CSKA līderi Maiku Džeimsu. (Foto: Sputnik/Scanpix)

CSKA ar piecām uzvarām septiņās spēlēs ierindojas trešajā vietā, bet ASVEL ar četrām uzvarām tikpat mačos ieņem devīto pozīciju.

Tikmēr Stambulas "Fenerbahce Beko" mājās ar rezultātu 90:82 (18:15, 22:24, 21:23, 29:20) uzvarēja Minhenes "Bayern" no Vācijas. Uzvarētāju labā 19 punktus guva Deriks Viljamss, bet Vācijas klubā tikpat punktus guva Gregs Monro.

Visbeidzot Atēnu "Panathinaikos Opap" savā laukumā ar rezultātu 91:80 (26:18, 19:17, 23:29, 23:16) uzvarēja "Valencia" no Spānijas. Atēnu komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Dešons Tomass, bet "Valencia" rindās ar 27 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džordans Liods.

Šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir par divām vairāk nekā iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota maija beigās Ķelnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Iepriekšējā sezonā par ULEB Eirolīgas čempioni astoto reizi kļuva Maskavas CSKA, kas finālspēlē uzveica Stambulas "Anadolu Efes".

Madrides "Real" ir tituliem bagātākā komanda, ULEB Eirolīgā triumfējot desmit reizes.