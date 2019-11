Porziņģis atzīst, ka viņam ir problēmas

Jau ziņots, ka Porziņģis trešdien guva desmit punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" mājās ar rezultātu 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27) uzvarēja Orlando "Magic".

Porziņģis laukumā pavadīja 33 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, četras reizes tika nobloķēts, pieļāva divas kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar viņu laukumā ielaida par trim punktiem vairāk nekā iemeta.

"Mana izturība un sirdsdarbība ir kļuvušas labākas. Gribu spēlēt ļoti labi un piedalīties mačos, parādot to, uz ko esmu spējīgs. Tomēr vēl neesmu savā ideālajā formā. Neesmu vēl tur, un tas ir ļoti kaitinoši," pēc mača sarunā ar Ziemeļamerikas žurnālistiem atzina Porziņģis.

Liepājnieks ir gandarīts, ka, neskatoties uz viņa grūtībām atgriezties iepriekšējā līmenī, komanda svin uzvaras. "Pēc tam, kad būšu sasniedzis to līmeni, kurā biju, būs labāk. Vēlos pēc iespējas ātrāk saprast, kur ir problēmas, bet tajā pašā laikā man ir sev jādod laiks, lai visu nesarežģītu. Varbūt metienu punkti nav tie, kuri bija tad, kad spēlēju Ņujorkā," atzina Porziņģis.

Viņš apzinās, ka komandas biedri cenšas viņu iesaistīt spēlē. "Tomēr beigu beigās mana atgriešanās iepriekšējā līmenī ir tikai un vienīgi uz paša pleciem," atzīmēja Latvijas basketbolists.

Nākamā spēle Dalasas klubam paredzēta piektdien mājās pret Porziņģa savulaik pārstāvēto Ņujorkas "Knicks".

"Mums šobrīd ir piecas uzvaras un divi zaudējumi. Šobrīd neesmu realizējis sevi par visiem 100%. Tāpat arī mums kā komandai ir daudz iespēju augt," uzsvēra Porziņģis.

Latviešu basketbolists neslēpj, ka šobrīd psiholoģiski nav viegli, taču komandā ir liels atbalsts. "Esmu no tiem cilvēkiem, kas visu cenšas paturēt sevī. Varbūt kādreiz pat pārāk daudz. Gribu ar to tikt galā paša spēkiem. Man apkārt ir lieliska atbalsta sistēma. Man ir savs fizioterapeits Manolo. Tāpat ir daudz lielisku cilvēku šeit klubā. Šis ir īpašs sveiciens mūsu psihologam [Donam Kelksteinam], viņš ir īsts vecis. Apkārt ir daudz cilvēku brīžos, kad vajag palīdzību vai vienkārši parunāties," atklāja Porziņģis.

"Mavericks" ar pieciem panākumiem septiņās spēlēs Rietumu konferencē ieņem otro vietu.

Saistītās ziņas Porziņģim pirms tikšanās ar "Knicks" desmit punkti uzvarā pār "Magic" Porziņģis: varējām uzvarēt visas 5 spēles, bet šie zaudējumi mums nāks par labu Porziņģis jūtas progresējis aizsardzībā

Porziņģis septiņās spēlēs vidēji laukumā bijis nepilnas 33 minūtes, kurās guvis 19,0 punktus, izcīnījis 8,1 atlēkušo bumbu, veicis 2,0 rezultatīvas piespēles un bloķējis 2,3 metienus. Ar Porziņģi laukumā komanda vidēji mačā ielaidusi par 3,6 punktiem vairāk, nekā iemetusi, kas ir otrs sliktākais rādītājs "Mavericks" rindās.