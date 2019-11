Porziņģim pirms tikšanās ar "Knicks" desmit punkti uzvarā pār "Magic"

"Mavericks" mājās ar rezultātu 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27) uzvarēja Orlando "Magic".

Porziņģis laukumā pavadīja 33 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, četras reizes tika nobloķēts, pieļāva divas kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar viņu laukumā ielaida par trim punktiem vairāk nekā iemeta.

Dalasas komandā ar 27 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Luka Dončičs, bet ar 13 punktiem un pārliecinoši labāko lietderību, +15, atzīmējās Tims Hārdevejs juniors.

Viesiem 23 punktus guva Ārons Gordons, bet 19 punkti un 11 atlēkušās bumbas bija Nikolam Vučevičam.

Porziņģis pēc vairāku metienu nerealizēšanas pirmos punktus guva otrās ceturtdaļas pirmajās minūtēs, kad realizēja vienu no diviem soda metieniem un vēlāk trieca arī bumbu grozā no augšas (30:34). Nākamreiz viņš izcēlās pirmā puslaika pēdējā pusminūtē, kad pēc Finnija-Smita neprecīzā tālmetiena iebakstīja bumbu grozā (54:56).

Otrajā puslaikā liepājnieks pirmo reizi precīzs bija trešās ceturtdaļas vidū, uzbrukuma pēdējā sekundē ar metienu pēc pagrieziena panākot 60:65. Ceturtās ceturtdaļas sākumā viņš realizēja pirmo tālmetienu spēlē un tobrīd panāca jau piecu punktu pārsvaru mājiniekiem - 89:84. Spēles noslēdzošajā ceturksnī "Magic" pāris reizes atspēlējās, tomēr pēdējā minūtē "Mavericks" atguva vadību un uzvaru nosargāja.

"Mavericks" ar pieciem panākumiem septiņās spēlēs Rietumu konferencē ieņem otro vietu. Nākamā spēle Dalasas klubam paredzēta piektdien mājās pret Porziņģa savulaik pārstāvēto Ņujorkas "Knicks".