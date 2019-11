Porziņģis: varējām uzvarēt visas 5 spēles, bet šie zaudējumi mums nāks par labu

Dalasas "Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 110:119 (25:20, 33:28, 27:28, 18:27, 7:16) piekāpās Losandželosas "Lakers", kas nu jau uzvarējusi četrās no piecām spēlēm.

Porziņģis laukumā pavadīja 37 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 16 punktiem un deviņām bumbām zem groziem. Basketbolists grozā raidīja vienu no trim tālmetieniem, piecus no 13 divpunktu metieniem, kā arī trīs no sešiem "sodiņiem". Tāpat viņa rēķinā divas kļūdas un piecas piezīmes, bet "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par 13 punktiem vairāk nekā iemeta.

"Mavericks" pēdējās divās spēlēs nespēja noturēt 19 un 15 punktu pārsvaru, tādējādi nespējot sezonu sākt ar perfektu bilanci, tomēr Porziņģis atklāja, ka no šādām spēlēm iespējams gūt labas mācības.

"Manuprāt, tās ir labas ziņas, lai arī tagad zinām, ka varējām uzvarēt visas piecas spēles. Iespējams, mums vajadzēja zaudēt šos divus mačus, lai gūtu mācību," atklāja Porziņģis. "Bieži, kad gūsti uzvaras katrā spēlē, tu neskaties uz lietām, ko dari nepareizi. Nepilnības savā sniegumā tiek labotas tikai pēc zaudējumiem."

"Šie zaudējumi mums nāks par labu. Skatīsimies video un centīsimies kļūt labāki. Nekas nav jāizdomā - pierādījām, ka varam cīnīties ar tādām komandām kā Portlendas "Trail Blazers" un "Lakers", tāpēc mums tikai jāturpina iesāktais."

Latvijas basketbolistam šajā spēlē izdevās realizēt tikai sešus no 16 metieniem (37,5%), jo lielākoties viņam nācās spēlēt pret Lebronu Džeimsu vai Entoniju Deivisu, kuri ir "Lakers" komandas līderi.

Sestdien laukumā dosies Bruklinas "Nets" un Vašingtonas "Wizards", kuru sastāvos ir attiecīgi Rodions Kurucs un Dāvis Bertāns. "Nets" tiksies ar Detroitas "Pistons", bet Vašingtonas "Wizards" spēkosies ar Minesotas "Timberwolves".