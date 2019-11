Lenarda 38 punkti sagādā "Spurs" pirmo zaudējumu sezonā

"Clippers" savā laukumā ar rezultātu 103:97 (23:24, 27:24, 30:27, 23:22) uzvarēja "Spurs", kas iepriekš trīs mačos izcīnīja vienīgi uzvaras.

Mājinieku komandā ar 38 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un četrām pārtvertām bumbām izcēlās Lenards, bet Montrezels Harels pievienoja vēl 24 punktus. Tikmēr "Spurs" vienībā 29 punkti un septiņas bumbas zem groziem Demāram Derouzenam, bet vēl 20 punktus guva Deriks Vaits.

Pirmajā ceturtdaļā lielu daļu no "Clippers" punktiem noorganizēja tieši Lenards, kurš bija nesavtīgs ar piespēlēm, kā arī pats nekautrējās mest pa grozu, pirmajās sešās minūtēs iekrājot jau sešus punktus. Pēc zaudētas pirmās ceturtdaļas Lenards turpināja demonstrēt aktīvu spēli, tomēr trīs pēc kārtas netrāpītie metieni ļāva noturēt vien +2 (40:38). Viņa neveiksmes nedaudz laboja Harels, tomēr 24 nospēlētās minūtes noslēdzās ar minimālu mājinieku pārsvaru.

Trešās ceturtdaļas galotnē Maurīsa Herklesa rezultatīvā spēle ļāva pārsvaru palielināt līdz pieciem punktiem, bet noslēdzošās 12 minūtes iesākās ar Lenarda rezultatīvo sniegumu. Aizvadītās sezonas izslēgšanas spēļu vērtīgākais spēlētājs aptuveni trīs minūšu laikā izcēlās ar deviņiem punktiem, bet pēc atgriešanās no maiņas, Lenards izcēlās ar vēl sešiem punktiem, sagādājot "Spurs" pirmo zaudējumu šosezon.

Tikmēr citā spēlē Atlantas "Hawks" mājās ar rezultātu 97:106 (26:30, 20:22, 29:33, 22:21) uzvarēja Miami "Heat".

Lielisku sniegumu "Heat" rindās demonstrēja debitants Kendriks Nans, kurš izcēlās ar 28 punktiem. Viņš kļuva tikai par otro basketbolistu NBA, kurš savās pirmajās piecās spēlēs guvis vairāk nekā 100 punktus (112). Iepriekš to 2007./08.gada sezonā paveica Kevins Durents. Šāda statistika viņam ļāva kļūt arī par pirmo "Heat" spēlētāju, kurš tik daudz punktus guvis pirmajās piecās spēlēs, bet no nedraftētajiem basketbolistiem iepriekš NBA to nebija paveicis neviens.

"Hawks" komandā 23 punkti un astoņas bumbas zem groziem Džabari Pārkeram.

Savukārt Denveras "Nuggets" viesos ar rezultātu 107:122 (30:32, 22:24, 23:30, 32:36) piekāpās Ņuorleānas "Pelicans". Ar 26 punktiem "Pelicans" vienībā izcēlās Džahils Okafors, bet Frenks Džeksons izcēlās ar 21 punktu. Rezultatīvākais "Nuggets" komandā ar 15 punktiem bija Maikls Porters juniors, kamēr Džamals Marejs un Džerami Grants pievienoja 14 punktus.

Piektdien Rodions Kurucs un Bruklinas "Nets" tiksies ar Hjūstonas "Rockets", bet Dalasas "Mavericks" ar Kristapu Porziņģi tiksies ar Losandželosas "Lakers".

2018./19.gada sezonā par čempioniem kļuva "Raptors" basketbolisti, kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja "Warriors" vienību.