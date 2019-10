Bijušais karavīrs labo ātruma rekordu 14 pasaules augstāko virsotņu iekarošanā

14 augstāko pasaules virsotņu, kuras pārsniedz 8000 metrus, iekarošanu Purja pabeidza otrdien Ķīnā, vietējā laika plkst.8.59.

"Misija pabeigta," vēsta ieraksts Purjas "Facebook" kontā, paziņojumā citējot kādreizējo britu elites vienības karavīru kā "jūtu pārpildītu un neticami lepnu" pēc sava 189 dienu veikuma.

"Seši mēneši bija briesmīgi, bet pazemības pilni, un es ceru, ka esmu pierādījis, ka ar nelielu apņēmību, ticību saviem spēkiem un pozitīvismu viss ir iespējams," teica 36 gadus vecais alpīnists. "Mēs sākām no nulles, taču skatieties, cik tālu esam nokļuvuši!"

Nepālas alpīnists Nirmals Purja sasniedza jaunu ātruma rekordu pasaules 14 augstāko virsotņu pievarēšanā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Purja ir kādreizējais gurha - britu armijas Nepālas brigādes dalībnieks -, kas bija pazīstama ar savu bezbailību, tāpat īpašās jūras spēku specvienības dalībnieks.

Ceļu pretī rekordam Nepālas alpīnists uzsāka ar Anapurnas, Daulagiri, Kančendžangas, Everesta, Lodzes and Makalu iekarošanu tikai mēneša laikā.

Mēnesi vēlāk Pakistānā ar bēdīgi slavenā Nangaparbata iekarošanu sākās plāna otrā daļa. Cīnoties ar miega badu, alpīnists sprinta tempā pieveica piecus Pakistānas augstākos kalnus, ieskaitot Gašerbrumu I, Gašerbrumu II un K2, otru augstāko pasaules kalnu. 23 dienas pēc došanās uz Nangaparbatu viņš stāvēja Broda smailes virsotnē, pēdējā no piecām Pakistānā.

Pēdējais posms sākās septembrī, nedēļas laikā uzkāpjot Čo Oju un Manaslu.

Kad pirmoreiz pastāstīju par savu mērķi, "visi smējās par mani", teica intervijā Katmandu Purja aģentūrai AFP, gaidot Ķīnas atļauju šturmēt Šišapangmu. Viņš teica, ka vēlējies iedvesmot nākamās Nepālas alpīnistu paaudzes savu rekordu labošanai.

Purjas rekords vēl ir jāapstiprina, lai gan viņa rīcībā ir Nepālas un Pakistānas valstu izsniegtie sertifikāti. Tāpat viņš iesniegs pieteikumu Ginesa rekordu grāmatai, paziņoja ekspedīcijas organizatori.

Alpīnists pārspējis arī septiņus citus rekordus, ieskaitot ātrāko triju no augstākajiem pasaules kalniem - Everesta, Lodzes un Makalupievarēšanas - pieveikšanu 48 stundu laikā.

Pirmais visās 14 pasaules augstākajās virsotnēs pabija leģendārais Itālijas alpīnists Reinholds Mesners, misiju pabeidzot 1986.gadā. Kopš tā laika apmēram 40 alpīnisti to ir atkārtojuši, taču neviens ne tuvu nav ticis nepālieša ātrumam. Polis Ježi Kukučka 1987.gadā to paveica septiņos gados 11 mēnešos un 14 dienās. Dienvidkorejietis Kims Čangho izaicinājumu pievarēja par mēnesi ātrāk. Viņš atšķirībā no Kukučkas un Purjas nelietoja skābekļa masku.