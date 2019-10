Gailītis: Mūsu mērķis bija spēlēt ar enerģiju un gudri

Rīdzinieki savā laukumā ar rezultātu 80:74 (20:23, 20:19, 21:16, 19:16) pārspēja Melnkalnes klubu Baras "Mornar", kas tika uzskatīts par šī dueļa favorītu.

"Spēlējām pret labu un pieredzējuši pretinieku, kurš spēlē labi gan soda laukumā, gan ārpus tā. Zinājām, ka būs smaga spēle. Mūsu mērķis bija spēlēt ar enerģiju un gudri, nepieļaut kļūdas. Izcīnījām svarīgas bumbas uzbrukumā. Esmu ļoti apmierināts ar to, kā komanda šodien spēlēja," pēcspēles preses konferencē pauda Gailītis.

"Pirmajā puslaikā viņi ne no kurienes realizēja metienus. Zaudējām pāris bumbas laukuma vidusdaļā un par katru kļūdu tikām sodīti. Centāmies iegūt neitrālās bumbas un neļaut viņiem izdarīt brīvos momentus," atzīmēja Gailītis.

Otrdien laukumā devās arī Rons Karijs, kurš bija viens no "VEF Rīga" līderiem, taču pastāv iespēja, ka viņš tomēr pametīs Latvijas čempiones rindas.

"Viņš ir lielisks spēlētājs kā uzbrukumā, tā aizsardzībā, taču viņam ir problēmas ģimenē. Tuvākajās dienās redzēsim. Mums viņš patīk, bet dzīve ir dzīve," situāciju ar Kariju komentēja Gailītis.

Latvijas komandā ar 21 punktu, septiņām bumbām zem groziem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Lesters Medfords.

"Domāju, ka šī bija laba komandas uzvara. Spēlējām smagi aizsardzībā un bija laba ķīmija. Ar katru spēli cenšamies progresēt un strādāt pie saviem trūkumiem. Šosezon gribam uzvarēt čempionātā un krāt panākumus Čempionu līgā," teica Medfords.

Latvijas čempione "VEF Rīga" C apakšgrupā ir kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas un Nimburkas ČEZ no Čehijas, kā arī ar kvalifikāciju pārvarējušo "Ņižņij Novgorod" no Krievijas un Baras "Mornar" no Melnkalnes.