Bijušais CONMEBOL prezidents Figeredo saņem mūža diskvalifikāciju

Figeredo tika apcietināts pirms četriem gadiem vērienīgās futbola korupcijas lietas ietvaros. Pēc izdošanas Urugvajai 87 gadus vecais Figeredo atzina savu vaino korupcijā.

FIFA paziņojusi, ka Figeredo no 2004. līdz 2015.gadam piedalījās kukuļdošanas shēmā, kuras ietvaros uzņēmumiem tika pārdotas mediju un mārketinga tiesības uz CONMEBOL rīkotajiem turnīriem.

Figeredo piespriests arī viena miljona Šveices franku jeb 912 870 eiro liels naudas sods.

Figeredo no 1997. līdz 2006.gadam vadīja Urugvajas Futbola asociāciju, no 1993. līdz 2013.gadam bija CONMEBOL viceprezidents, bet no 2013. līdz 2014.gadam pats vadīja Dienvidamerikas futbola konfederāciju.