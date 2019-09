Arī Bagatska vadītā komanda neiekļūst FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā

Kijevas vienība kvalifikācijas turnīra otrās kārtas atbildes mačā viesos ar 62:96 (20:26, 11:28, 13:26, 18:16) kapitulēja Spānijas vienībai Burgosas "San Pablo", divu maču summā piekāpjoties ar 145:182.

Pirmajā mačā ukraiņu komanda savā laukumā piekāpās ar 83:86, saglabājot cerības uz iekļūšanu pamatturnīrā.

Jau ziņots, ka Latvijas vicečempione basketbolā "Ventspils" svētdien savā laukumā ar rezultātu 55:73 (18:13, 12:18, 15:17, 10:25) cieta zaudējumu pret Ungārijas čempioni Sombathejas "Falco", divu maču summā ciešot neveiksmi ar 124:148.

Ventspils komanda sezonu turpinās FIBA Eirokausā, kur apakšgrupā būs jātiekas ar Prištinas "Z-Mobile" no Kosovas, Nikosijas APOEL no Kipras un Baireitas "medi" no Vācijas.

Čempionu līgas turnīrā tiks aizvadīta ceturtā sezona un iepriekš no Latvijas šajās sacensībās piedalījusies tikai "Ventspils" vienība. Tikai pirmajā gadā ventspilnieki iekļuva izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā, nākamajās divās sezonās grupā ierindojoties attiecīgi piektajā un sestajā vietā un turpinot cīņu FIBA Eiropas kausā.

Pamatturnīrā vieta garantēta Latvijas čempionei "VEF Rīga", kas C apakšgrupā būs kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas, "Ņižņij Novgorod" no Krievijas, Baras "Mornar" no Melnkalnes un Nimburkas ČEZ no Čehijas.

"VEF Rīga" Vecā kontinenta klubu turnīros iepriekšējo reizi piedalījās 2014./2015.gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā.

FIBA Čempionu līgas pamatturnīram starts tiks dots 8.oktobrī.

Šogad četrās grupās spēlēs pa astoņām komandām, no kurām četras labākās iekļūs nākamajā kārtā, bet katras grupas četrām pēdējām vienībām turnīrs būs beidzies.

Aizvadītajā sezonā par FIBA Čempionu līgas uzvarētāju kļuva Itālijas klubs Boloņas "Segafredo Virtus".