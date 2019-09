Eiropas čempionāta kvalifikācijā pirmajās spēlēs Mārtiņa Gulbja rīcībā nebūs Ievas Pulveres

Jau piektdien ar mačiem Ogrē un Tallinā sāksies "Pafbet" Latvijas - Igaunijas līgas šīs sezonas mači, bet trenerim Mārtiņam Gulbim ir jādomā arī par citu komandu - Latvijas sieviešu izlasi.

"Esam darba procesā. Šobrīd tiekamies un pārrunājam, kuras varētu būt tās spēlētājas, kuras aicināt uz izlasi. Domājam, kā tas viss izskatīsies. Sazināmies ar līderēm. Rokas klēpī salikuši, nesēžam," par pašreizējo darba posmu stāsta Gulbis.

"Pats arī mācos. Aprunājos ar treneriem un apgūstu sieviešu basketbolu," saka sieviešu valstsvienības galvenais treneris, kurš ikdienā vadīs "Jūrmala"/"Betsafe" vīriešu komandu Latvijas - Igaunijas līgā. "Tuvākajā laikā būs zināmas spēlētājas, kuras aicināsim uz pirmo izsaukumu novembra beigās. Tur ir plānoti divi treniņi un spēles, tā kā laika nav īpaši daudz. Tāpēc kandidātu saraksts nebūs plašs - tajā būs 15-17 kandidātes, lai divos treniņos varētu salikt to, kas mums ir jādara divās ļoti svarīgās spēlēs."

Apmēram pirms nedēļas ir sākts domāt par personālijām šā gada izlasei. "Ir vīzija. Liekas, ka pavisam drīz Starptautiskajai basketbola federācijai (FIBA) ir jāiesniedz pieteikto spēlētāju saraksts. Tāpēc pavisam drīz varētu tapt arī kandidātu saraksts."

Eiropas čempionāta finālturnīrā no dalības izlasē personisku iemeslu dēļ atteicās viena no potenciālajām valstsvienības līderēm Anete Šteinberga. Pagaidām ar tāda veida atteikumiem Gulbis nav saskāries: "Personīgi man neviena no basketbolistēm nav pateikusi konkrētu "nē'. Šķiet, vienīgi Ieva Pulvere vēl nevarēs palīdzēt. Viņa vēl nezina savus nākotnes plānus, jo pagaidām - līdz janvārim, decembrim - viņa atpūtīsies, savedīs kārtībā veselību un tikai tad domās par savu tālāko karjeru. Oficiāli ielūgumi klubiem vēl nav nosūtīti, bet aci pret aci neviena spēlētāja nav pateikusi, ka nebūs."

Pirms Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas turnīra pirmajām spēlēm novembra vidū vēl ir laiks, un arī spēlētāju pieteikumus ne visas komandas jau ir iesniegušas. Tāpēc īpaši daudz informācijas par pretiniecēm nav.

"Nedaudz informācija par pretiniecēm ir ievākta. Tomēr arī Horvātijas izlasei būs jauns treneris, un arī spēlētājas savādākas nekā iepriekšējos čempionātos, tā kā spēles zīmējums būs savādāks," pretinieču analīze trenerim šobrīd noteikti nav aktuālākais darbs. "Noteikti būs uzsvars uz garajām spēlētājām. Aprunājos ar treneri Mārtiņu Zībartu, un viņš sniedza vairāk informācijas, kas tur varētu būt, taču arī viņām būs tikai divas dienas, ko gatavoties, jo viņām 10.novembrī visām ir spēles dažādu valstu čempionātos. 11.novembrī viņas ir klāt."

Par otro spēli tiks domāts pēc mača ar Horvātiju: "Par Ziemeļmaķedoniju domāsim tad, kad būsim noskatījušies viņu pirmās spēles videoierakstu. Tur acīmredzot būs viena naturalizētā spēlētāja, tā kā lielākais akcents droši vien būs jāliek uz viņas neitralizēšanu."

Vīriešiem Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra formāts ar sabraukumiem uz pāris spēlēm sezonas vidū nebija izdevīgs, jo ne visi labākie varēja piedalīties klubu nostājas dēļ. "Ļoti interesanti. Man arī tā būs pilnīgi jauna pieredze," par jauno atlases cikla formātu saka Gulbis. "Pa diviem treniņiem pirms spēlēm neko daudz iemācīt nevar. Acīmredzot jāpaļaujas arī uz kādām lietām, kas bijušas jau iepriekš. Tomēr noteikumi visām komandām būs vienādi. Svarīgākais ir izveidot labu komandas ķīmiju, lai spēlētājas šo nedēļu kopā izbaudītu un būtu gatavas aizstāvēt Latvijas vārdu."

Amatu apvienošanā treneris mīnusus nesaskata: "Kluba darbā būs logs, un es varēšu pilnībā nodoties Latvijas izlasei. Izlase, vai tā būtu vīriešu, sieviešu vai jaunatnes, ir prestiža lieta, un es vienmēr būšu ar sirdi un dvēseli par Latvijas basketbolu."

Darbā izlasē Gulbim palīdzēs Matīss Rožlapa un Ziedonis Jansons, izlasē paliek tas pats fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens, kā arī ārsts Mārtiņš Pulveris un fizioterapeiti - Ansis Biedris un Līga Folkmane-Eglīte, kas strādā "TTT Rīga". Viss apkalpojošais personāls paliek tas pats.

Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība šāgada 14.novembrī Rīgā aizvadīs Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmo spēli ar Horvātijas izlasi, bet 17.novembrī izbraukumā tiksies ar Ziemeļmaķedonijas komandu. I grupā vēl spēlēs arī Vācijas vienība. Kvalifikācijas turnīra nākamās cīņas notiks 2020.gada novembrī un 2021.gada februārī. Eiropas čempionāta finālturnīrs 2021.gadā notiks Spānijā un Francijā.