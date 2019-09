WADA apšauba no Maskavas antidopinga aģentūras iegūto datu autentiskumu un var lemt par jaunu diskvalifikāciju.

Anonīms avots apstiprinājis Vācijas televīzijas ARD žurnālista Hajo Zepelta tviterī rakstīto informāciju, ka Maskavas laboratorijā notikusi dopinga analīžu paraugu viltošana.

WADA pēc šiem apgalvojumiem pirmdien nāca klajā ar paziņojumu, atklājot, ka Krievijai tiek dotas trīs nedēļas, lai atbildētu par radušos situāciju. Tiek spekulēts, ka pret Krieviju, visticamāk, varētu tikt pieņemtas jaunas sankcijas.

"Lai saglabātu atbilstību visiem WADA noteikumiem, RUSADA bija jānodrošina autentiski laboratorijas rezultāti," teikts WADA izpildkomitejas paziņojumā.

WADA jau iepriekš norādīja, ka tā vārētu pieņemt vēl nebijušus soda mērus, ja Maskavas laboratorijas dati jebkādā mērā tiks ietekmēti.

Līdz ar izskanējušajām baumām Starptautiskā Vieglatlētikas federāciju asociācija (IAAF) paziņojusi, ka tā atkārtoti izskatīs savus lēmumus, kuros tika spriests par to, vai atļaut vairākiem Krievijas sportistiem startēt mēneša beigās gaidāmajā pasaules čempionātā Dohā.

WADA Krievijas Antidopinga aģentūras (RUSADA) darbību atjaunoja tikai pirms gada. Tai pat laikā tika noteikts, ka līdz gada pēdējai dienai Krievijai ir jānodrošina pieeja Maskavas antidopinga laboratorijai. Tomēr tas tika izdarīts ar nokavēšanos.

Pieeja visiem datiem par dopinga paraugiem, kas Maskavas laboratorijā savākti no 2011. līdz 2015.gadam, bija viens no priekšnosacījumiem, lai Starptautiskā Vieglatlētikas federācija (IAAF) atceltu Krievijas Vieglatlētikas federācijas (VFLA) diskvalifikāciju. VFLA diskvalifikācija pagarināta jau 11 reizes.

No Maskavas antidopinga laboratorijas iegūti 2262 analīžu paraugi no 578 sportistiem, no kuriem dopinga lietošanā aizdomās turēti tiek 298 atlēti.