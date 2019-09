Ostapenko (WTA 75.) ar rezultātu 1-6, 2-6 piekāpās Arinai Sabaļenkai no Baltkrievijas (WTA 13.), kura turnīrā izlikta ar ceturto numuru.

Latvijas tenisiste pirmajā setā piedzīvoja visai ātru zaudējumu. Pirmajā geimā izdevās lauzt pretinieces servi, tomēr izrādījās, ka šis arī bija vienīgais Ostapenko punkts šajā setā. Sabaļenka jau nākamajā geimā atbildēja ar to pašu (1-1), bet tālāk pie pretinieces serves regulāri spēja to lauzt. Ostapenko tikai piektajā geimā pietuvojās Sabaļenkai, panākot breika iespēju, bet realizēt to neizdevās, kamēr pretiniece vēlreiz atņēma Latvijas sportistei servi (5-1), bet pēc īsa brīža jau svinēju panākumu ar rezultātu 6-1.

Otrajā setā ne bez pūlēm Ostapenko nosargāja savu pirmo servi, bet otrajā geimā ar otro mēģinājumu jau iegūts pārsvars 2-0. Sabaļenka gan īsi pēc tam lauza Ostapenko servi un vēlāk arī pārliecinoši atgrieza neizšķirtu rezultātā. Turpinājumā Sabaļenka apliecināja favorītes statusu un piektajā geimā neatstāja variantus Ostapenko, laužot viņas servi, bet brīdi vēlāk nosargāja savējo, panākot 4-2. Uzvarot četrus geimus pēc kārtas, Sabaļenka jau sesto reizi nobreikoja Ostapenko, bet astotajā geimā pie savas serves lika punktu mačam, svinot panākumu ar 6-2.

Par dalību otrajā kārtā Ostapenko nopelnīja 55 WTA ranga punktus.

Otrās kārtas spēle bija jāaizvada jau ceturtdien, bet lietus dēļ tā tika pārcelta uz piektdienu. Sabaļenka vēlāk ap plkst.13 mēros spēkus ar Petru Martiču no Horvātijas (WTA 23.), kura turnīrā izlikta ar septīto numuru.

Ostapenko pirmajā kārtā ar rezultātu 6-3, 0-6, 6-2 pārspēja mājinieci Sjiaodau Jou, kura reitingā ir 246.pozīcijā, bet Sabaļenka no tās bija brīva.

Ostapenko iepriekšējā nedēļā nespēlēja, pēdējo turnīru aizvadot ASV atklātajās meistarsacīkstēs Ņujorkā, kur apstājās sešpadsmitdaļfinālā. Līdzīgs grafiks bijis arī Sabaļenkai, kura pēc zaudējuma "US Open" otrajā kārtā, tā arī neaizvadīja vēl kādu maču pirms došanās uz Džendžou. Ostapenko bilance šosezon ir 17 uzvaras un 23 neveiksmes, kamēr Sabaļenka 49 spēlēs tikusi pie 29 panākumiem.

Neviena no sportistēm iepriekš šajā turnīrā nav spēlējusi. Šis gads Ostapenko nav bijis veiksmīgs, jo tikai Birmingemas "Premier" turnīrā jūnijā viņai izdevās iekļūt ceturtdaļfinālā, kas līdz šim arī bijis labākais sasniegums, kamēr Sabaļenka savu labāko rezultātu sasniedza pērnā gada nogalē, uzvarot Šeņdžeņas sacensībās. Šosezon tenisiste aizkļuva līdz trīs pusfināliem, no kuriem vienā arī izcīnīta uzvara, kas gan vēlāk neieguva trofejas veidolu.

Šis ir debijas gads Džendžou turnīram "Premier" vērtībā. Kopš 2014.gada tās bija ITF sacensības, bet pēdējos divos gados - WTA 125 000 sērijas mači.

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova (WTA 18.) turnīrā nepiedalās.

Turnīrs Džendžou notiek uz cietā seguma.