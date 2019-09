Par "vienpadsmit vilkiem" dēvētā komanda kvalifikācijas ciklā zaudējusi visās sešās spēlēs, iekrājot vārtu attiecību 1:21.

Latvijas futbolisti, ieskaitot pārbaudes spēles, nav uzvarējuši 14 mačos pēc kārtas, šajā neveiksmju joslā piedzīvojot deviņus zaudējumus. Iepriekšējo uzvaru latvieši svinēja pērnā gada jūnijā Baltijas kausa mačā, bet starptautiskajos turnīros līdz šīm pēdējais panākums gūts 2017.gada 10.oktobrī.

Pirmajā puslaikā Latvijas komandai bija neliels pārsvars bumbas kontrolē, taču spēles otrajā desmitminūtē tika ielaisti divi vārti. Spēles 14.minūtē pēc Elifa Elmasa piespēles no kreisās pusēs, no tuvas distances precīzi sita Ziemeļmaķedonijas uzbrukuma līderis Gorans Pandevs. Trīs minūtes vēlāk Latvija saņēma nākamo triecienu - Eniss Bardhi pēc pretuzbrukuma trieca bumbu vārtos no soda laukuma līnijas.

Mača turpinājumā Latvijai izdevās vairākas reizes apdraudēt pretinieku vārtus, ar pāris bīstamiem sitieniem izceļoties Vladislavam Gutkovskim un Jānim Ikauniekam. Tiesa, laukuma saimniekus pievīla momentu realizācija, kā rezultātā tika ciests zaudējums ar 0:2.

Latvijas izlases vārtus šajā mačā sargāja Andris Vaņins, kuram šī bija atgriešanās kopš pavasarī aizvadītās cikla pirmās spēles, kurā viņš guva traumu. Debiju Latvijas izlasē piedzīvoja Mārtiņš Ķigurs un Ēriks Punculs.

G apakšgrupā līdere ar 13 punktiem sešos mačos ir Polija, 11 punktus guvusi Slovēnija, desmit punktus iekrājusi Austrija, pa astoņiem punktiem ir Ziemeļmaķedonijai un Izraēlai, bet Latvija ir tukšā.

Jau ziņots, ka piektdien Latvija viesos ar 0:6 kapitulēja Austrijai. Latvijas futbola izlase atkārtojusi savu lielāko zaudējumu pēc neatkarības atjaunošanas. Pirms pieciem gadiem ar 0:6 tika kapitulēts Nīderlandei.

Martā Latvija viesos ar 1:3 piekāpās Ziemeļmaķedonijai, bet pēc tam cienījamā mačā ar 0:2 atzina Polijas pārākumu. Nākamās divas spēles notika savā laukumā, kur tika parādīts blāvs sniegums, kā rezultātā piedzīvoti zaudējumi 0:3 pret Izraēlu un 0:5 pret Slovēniju.

Tikmēr Ziemeļmaķedonija pēc mača ar Latviju viesos nospēlēja 1:1 ar Slovēniju, jūnijā ar 0:1 zaudēja Polijai un ar 1:4 piekāpās Austrijai, bet piektdien izbraukumā cīnījās 1:1 ar Izraēlu.

Latvija ar Ziemeļmaķedoniju (agrāk - Maķedoniju) iepriekš spēkojusies divas reizes - bez martā aizvadītā mačā 2014.gadā pārbaudes spēlē tika ciesta neveiksme ar 1:2.

Oktobrī Latvija savā laukumā uzņems Poliju un viesosies pie Izraēlas, bet novembrī izbraukumā tiksies ar Slovēniju un mājās duelēsies ar Austriju.

Latvijas valstsvienība Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) rangā atrodas necilajā 134.vietā, Austrija ir 37.pozīcijā, bet Ziemeļmaķedonija ieņem 71.vietu.

Martā par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts serbu speciālists Slaviša Stojanovičs. Decembra sākumā no izlases galvenā trenera amata nolēma atkāpties somu speciālists Miksu Pātelainens, kurš komandu vadīja vien kopš maija jeb mazāk nekā astoņus mēnešus.