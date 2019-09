Grieķija ar NBA vērtīgāko spēlētāju priekšgalā no Pasaules kausa atvadās ar uzvaru

Grieķija ar rezultātu 84:77 (18:12, 14:21, 25:16, 27:28) bija labāka pār Čehiju, bet prieku Grieķijas nometnē bija gaužām maz.

Grieķija pirms šī mača K grupā bija ceturtajā vietā, tomēr panākuma gadījumā tai bija iespējas pacelties uz otro pozīciju, kas krietni pietuvinātu iekļūšanai ceturtdaļfinālā. Grieķi nervozā spēlē savu uzdevumu paveica, bet mačā bija nepieciešama uzvara ar +12, lai pretendētu uz iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Līdz ar to K grupas galīgais vietu sadalīju,s noskaidrosies pēc ASV un Brazīlijas mača, kas norisināsies pirmdien pēcpusdienā. Ja uzvaru izcīnīs amerikāņi, tad uz otro vietu pakāpsies čehi, trešie būs grieķi, bet brazīlieši paliks ceturtie, savukārt dienvidamerikāņu uzvaras gadījumā apakšgrupā triumfēs tieši Brazīlija, otro vietu izcīnīs amerikāņi, bet trešā un ceturtā attiecīgi būs Grieķija un Čehija.

Uzvarētāju rindās Niks Kalatess iemeta 27 punktus, kā arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas un tikpat reizes rezultatīvi piespēlēja. Tikmēr Kosts Sluks izcēlās ar 16 punktiem, bet Jannis Adetokunbo guva 12 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, bet piezīmju normas dēļ nevarēja palīdzēt valstsvienībai izšķirošajos brīžos. Savukārt Čehijas komandā Jaromirs Bohačiks "salādēja" 25 punktus, bet Patriks Auda un Tomāšs Satoranskis izcēlās ar 13 punktiem. Satoranskis šajā mačā izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un deviņas reizes rezultatīvi piespēlēja.

Jau pēc piecām nospēlētām minūtēm nelielu pārsvaru (10:5) bija ieguvusi Grieķija, kas līdz ceturtdaļas beigām to spēja noturēt, desmit minūtes noslēdzot ar +6 (18:12). Otrās ceturtdaļas sākumā abas komandas apmainījās ar precīziem metieniem no tālās distances, bet turpinājumā vairākas kļūdas pieļāva čehi, par ko Kosts Papanikolau sodīja ar precīzu "trīspunktnieku". Čehijas izlase turpinājumā sasparojās un puslaiku noslēdza ar viena punkta vadību.

Trešās ceturtdaļas sākumā čehi vadību palielināja līdz četriem punktiem, bet turpinājumā Adetokunbo rezultātu izlīdzināja. Divas minūtes līdz beigām Adetokunbo brālis Tanasis realizēja vēl vienu tālmetienu, noslēdzošo ceturtdaļu Grieķijai sagaidot līderes pozīcijās. Piecas minūtes līdz mača beigām Grieķijas pārsvars pieauga līdz +8 (69:61), bet čehi, izpildot daudz metienu no tuvas un tālas distances, rezultātu ātri centās sadeldēt, tomēr neveiksmīgi.

Čehija šajā mačā no soda līnijas aizmeta garām tikai vienu metienu (21/22), kā arī tālmetienu realizācija (40%) bija augstā līmenī, tomēr Grieķija visā spēlē metienus realizēja ar 49% precizitāti, kamēr čehi iemeta vien 41% no visiem izdarītajiem metieniem, līdz ar to piedzīvots sāpīgs zaudējums ar rezultātu 84:77.

K apakšgrupā līdere ar astoņiem punktiem četrās spēlēs ir zvaigžņotā ASV izlase, kamēr tikpat punktus piecos mačos iekrājusi Grieķija, kas uz trešo vietu nostūma Čehiju, bet Brazīlija ar septiņiem punktiem četrās spēlēs ir ceturtā.

Lietuva L apakšgrupas spēlē ar rezultātu 74:55 (19:14, 19:10, 14:15, 22:16) droši pieveica Dominikānas Republiku.

Uzvarētāju rindās ar 19 punktiem izcēlās Luka Lekavičs un Jonas Valančūns, kurš arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas.

Dienvidu kaimiņiem šī bija pēdējā spēle PK, tādējādi viņi turnīru noslēgs 9.-16.vietā. Iepriekš turnīrā Lietuva sestdien strīdīgā galotnē piekāpās Francijai, bet Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) vēlāk atzina, ka tiesneši pieļāvuši kļūdu, tomēr ar šo lēmumu nebija gana, lai lietuvieši atgrieztos cīņā par medaļām.

No L apakšgrupas ceturtdaļfinālam kvalificējušās Francija un Austrālija.

Citā mačā Melnkalne O grupā ar rezultātu 80:65 (26:16, 14:17, 21:18, 19:14) uzvarēja Japānu, sagādājot viņiem jau piekto zaudējumu PK.

Melnkalnes rindās ar 18 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām izcēlās Nikola Vucevičs, bet viņa vārda brālis Ivanovičs guva 12 punktus. Japānai 34 punktus iemeta Juta Vatanabe, kurš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas.

Šajā apakšgrupā līderes ar sešiem punktiem četrās spēlēs ir Turcija un Jaunzēlande, kamēr trešā ir Melnkalne, bet Japāna palika pēdējā, ceturtajā vietā. Melnkalne turnīru noslēgs 25. - 28.vietā, bet Japānai būs jāsamierinās ar 29. - 32.pozīciju.

Visbeidzot P grupā Jordānija ar rezultātu 79:77 (22:16, 13:20, 20:20, 24:21) sīvā cīņā pārspēja Senegālu, izcīnot pirmo uzvaru turnīrā.

Jordānijas rindās ar 34 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Dars Takers, bet Senegālas izlasē 22 punktus guva Jusufa Ndoje, kurš arī izcīnīja 11 atlēkušās bumbas.

P apakšgrupā pirmo vietu ar sešiem punktiem četrās spēlēs dala Vācija un Kanāda, tālāk seko Jordānija, bet Senegāla pie uzvarām nav tikusi.

Pirmdienas otrajā pusē laukumā dosies arī ASV, Brazīlijas, Francijas, Austrālijas, Turcijas, Jaunzēlandes, Vācijas un Kanādas izlases.

Tikmēr ceturtdaļfinālu jau sasniegušas Spānijas, Polijas, Serbijas, Argentīnas, Francijas, Austrālijas un ASV izlases.

Šī ir pirmā Pasaules kausa izcīņa, kurā piedalās 32 izlases. Visas komandas sadalītas astoņās grupās pa četrām izlasēm, kuras aizvadīs viena apļa turnīru, pēc kura katras grupas divas labākās valstsvienības turpinās cīņu par 1.-16.vietu.

Iepriekšējā PK izcīņā, kas notika 2014.gadā uzvaru otro turnīru pēc kārtas izcīnīja ASV izlase.

Pasaules kausa finālturnīrā kopumā piedalīsies 32 izlases, sacensībām notiekot astoņās dažādās Ķīnas pilsētās.