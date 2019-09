Rīgas "Dinamo" trešdien sezonas otrajā mačā ar 3:0 pārspēja Ņižņijnovgorodas apgabala "Torpedo", kuras treneru kolektīvā strādā Sandis Ozoliņš.

"Jebkura "sausā" spēle ir patīkama, ne tikai aizsargam, bet arī vārtsargam un uzbrucējiem, kā arī visai komandai kopumā," uzsvēra Zīle, kurš šajā mačā nospēlēja nepilnas 17 minūtes, veica vienu rezultatīvu piespēli un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.

Iepriekšējās divas sezonas rīdzinieki sāka ar zaudējumiem, bet šogad regulārā čempionāta ievadā gūti divi panākumi.

"Pagājušo sezonu iesākām ar zaudējumu, bet pēc tam bija ļoti laba spēle un uzvara pār Magņitogorsku. Pagaidām grūti vilkt paralēles ar iepriekšējās sezonas sākumu, jo aizritējušas tikai divas spēles, bet priekšā ir 60 mači. Jāturpina tikai iesāktais un jādara viss, kas mūsu spēkos. Visi čaļi ir lieliski un visiem svarīgas ir tikai komandas intereses. Neviens komandā nav egoists," skaidroja Zīle.

Ieskaitot pirmssezonas pārbaudes spēles, "Dinamo" hokejisti svinējuši septiņas uzvaras pēc kārtas.

"Pirmssezonā ir svarīgi iegūt mazu pārliecību par saviem spēkiem un apzināties, ko katrs varam izdarīt. Katra uzvara ir svarīga, neskatoties uz to, vai tā ir pārbaudes spēle vai mačs sezonā. Uzvaras dod mazus bonusiņus, kas noder ilgtermiņā," uzsvēra hokejists, kurš iepriekšējās sezonās kopā ar komandu piedzīvojis arī garas zaudējumu sērijas. "Iepriekšējā sezonā komanda spēja pierādīt, ka var pārtraukt zaudējumu sērijas. Svarīgākais, ir mācēt pārtraukt neveiksmju joslas."

Kā katru gadu komandas mērķis ir iekļūt Gagarina kausa izcīņā, uz ko cer arī Zīle, kurš gan priekš sevis individuālos mērķus nav izvirzījis.

"Ja komanda tiks "play-off", tad arī es būšu savu pirkstu pielicis. Protams, ka gribās iemest kādu "goliņu", atdod piespēli un nopelnīt pozitīvu lietderību. Tomēr primārais ir komandas intereses. Iepriekšējā sezonā spēles laiks bija normāls, būtu forši, ja šosezon tādu saglabātu," teica Zīle, kurš 2018./2019.gada sezonā vidēji mačā uz ledus pavadīja 17 minūtes.

"Jādara pašam visu, kas spēkos un katru dienu jāpierāda sevi no jauna. Pozitīvi, ka ir konkurence. Prasības pret mani aug, jo kļūstu vecāks. Pāreju no jauniešu vecuma uz pieaugušo hokeju, un līdz ar to arī treneri prasa vairāk," atzīmēja aizsargs.

21 gadu vecajam Zīlem šī ir piektā sezona "Dinamo" komandā. Vēl pirms diviem gadiem viņš aizvadīja dažas spēles arī Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandā "Rīga", no kuras jaunajiem hokejistiem ir iespēja sevi pierādīt "Dinamo" sastāvā.

"Ja viņi paprasa, tad dodu kādu padomu. Tas piederas pie lietas. Ja esmu komandā pāris gadus un zinu, kā notiek lietas, kaut ko pamācu. Protams, ja cilvēks pats grib, jo reizēm ir tādi, kuri, godīgi sakot, īsti negrib un necenšas. Tie, kuri ir palikuši, grib un dara," secināja Zīle.

Aizsargs uzskata, ka šajā karjeras posmā KHL viņam ir vispiemērotākā līga.

"Ja dod spēlēt, tad KHL ir perfekta līga, kur sevi attīstīt. Neuzskatu, ka vajag kaut kur braukt meklēt laimi, ja šeit pat ir labi. Man pat nav aģenta, tā kā neesmu meklējis citus klubus, tad arī nav bijis nepieciešamības," skaidroja Zīle.

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā līdz pat regulārā čempionāta pēdējai kārtai cīnījās par vietu Gagarina kausā, tomēr piekto gadu pēc kārtas Latvijas komanda palika bez KHL izslēgšanas turnīra.

Pirmajās četrās KHL sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./2014.gada sezonā.