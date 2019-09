Planētas trešā rakete Federers ar rezultātu 6-3, 4-6, 6-3, 4-6, 2-6 piekāpās kādreizējam ranga pirmā desmitnieka tenisistam Grigoram Dimitrovam no Bulgārijas, kurš reitingā ir 78.pozīcijā.

Federers ASV izcīnījis piecus no saviem 20 "Grand Slam" tituliem, bet Ņujorkā pie trofejas nav ticis kopš 2008.gada. Turpretī Dimitrovs tikai trešo reizi spēlēs kāda no lielo turnīru pusfināliem, "US Open" sasniedzot savu augstāko punktu.

Šveices tenisists šajā mačā pieļāva 61 nepiespiesto kļūdu.

"Centos sevi motivēt palikt spēlē. Fiziski jutos ļoti labi. Piecu setu spēlē jebkas var notikt," pēc uzvaras teica Dimitrovs.

Bulgāra pretinieks pusfinālā būs planētas piektā rakete Daniils Medvedevs no Krievijas, kurš ceturtdaļfinālā ar 7-6 (8:6), 6-3, 3-6, 6-1 guva virsroku pār šveicieti Stanu Vavrinku (ATP 24.).

Medvedevam šis ir labākais sasniegums karjerā, kamēr Vavrinka ir 2016.gada "US Open" čempions.

"Joprojām jūtu sāpes kājās. Zinu, kā spēlēt bez ritma. Protams, ka labāk izvēlētos uzvarēt normālā tenisa spēlē, taču šoreiz sanāca tā. Ceru, ka fiziski jutīšos labāk," uzsvēra Medvedevs.

Otrs pusfināla pāris noskaidrosies trešdien.

Pēdējais sezonas "Grand Slam" turnīrs noslēgsies šajā svētdienā.

Tenisisti "US Open", kas norisinās uz cietā seguma, cīnās par 57,24 miljonu dolāru (nepilnu 52 miljonu eiro) lielu balvu fondu.