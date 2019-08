Turnīrā ar 14. numuru izliktās Ostapenko pārī uz ukrainieti Ludmilu Kičenoku pirmajā mačā Ņujorkā ar 6:4, 7:6(8) pieveica Kičenokas tautieti Katerīnu Kozlovu un talantīgo krievieti Anastasiju Potapovu.

Ostapenko/Kičenoka sliktāk servēja par pretiniecēm - viena netverama serve un septiņas dubultkļūdas pret Ukrainas/Krievijas dueta iespēto - trīs netveramas serves pret sešām dubultkļūdām, toties bija labākas, gūstot punktus pēc otrās serves - 14 punkti 29 gadījumos, kamēr pretiniecēm tikai 10 punkti, servējot 36 reizes. Ostapenko pārstāvētais duets vairāk ieguva breikbumbas, izmantojot sešas no 16, kamēr Kozlovai un Potapovai pieci gūti punkti deviņos gadījumos.

Ostapenko/Kičenoka mazāk kļūdījās - 30 kļūdas pret 33 pretiniecēm -, vairāk uzvarēja izspēles ar precīzu sitienu - 24 reizes pret 14 -, kā arī spēlē vairāk guva punktus - 88 pret 78 Krievijas un Ukrainas duetam.

Otrajā kārtā Latvijas/Ukrainas pāri gaida tikšanās ar rumānietes Ralukas Olaru un Ķīnas tenisistes Džaosjuaņas Janas duetu.

Vienspēlē Ostapenko (WTA 77.) šodien trešajā kārtā ap plkst.19.30 pēc Latvijas laika tiksies ar amerikānieti Kristiju Anu (WTA 141.).

Sevastova kopā ar Anastasiju Pavļučenkovu no Krievijas pirmajā kārtā ar 6:2, 6:4 pārspēja Sjinjunu Hanu no Ķīnas un Moniku Adamčaku no Austrālijas.

Latvijas tenisistes pārstāvētais duets precīzāk servēja, kaut gan netveramas serves neizpildīja - tikai viena dubultkļūda. Pretiniecēm viena netverama serve, bet piecas dubultkļūdas. Arī šajā duelī uzvarētājas čaklāk vāca punktus pēc savas otrās serves, gūstot punktus desmit no 18 gadījumiem, kamēr Ķīnas/Austrālijas pāris sakrāja tikai sešus punktus 17 izspēlēs.

Latvijas/Krievijas duets 11 reizes panāca breikbumbu un četrreiz to realizēja, kamēr tenisistes pretējā laukuma pusē tikai četrreiz radīja šādas neērtības pretiniecēm, tikai vienu breikbumbu pārvēršot punktā. Uzvarētājām bija mazāk uzvarētu izspēļu - 17 pret 21 pretiniecēm, taču mazāk kļūdu - 14 pret 20 Hanai un Adamčakai. Ostapenko un Pavļučenkova guva 70 punktus, kamēr pretinieces atbildēja ar 58 izcīnītiem punktiem.

Ostapenko/Pavļučenkovas pretinieces otrajā kārtā noskaidrosies turnīrā ar septīto numuru izlikto taivāniešu Haočinas Čaņas un Latišas Čanas, kā arī amerikānietes Sofijas Keninas un vācietes Tatjanas Marias spēlē. Šis mačs ieplānots šodien Latvijas laika plkst.20.

Abi Latvijas tenisistu pārstāvētie dueti par iekļūšanu otrajā kārtā nopelnīja 10 pasaules ranga punktus.

Jau ziņots, ka vienspēļu turnīrā Ostapenko (WTA 77.) otrajā kārtā ar 6-4, 6-3 sīvā cīņā pārspēja amerikānieti Elisoni Rīski, kura WTA rangā atrodama 36.vietā. Savukārt sacensībās ar 12.numuru izsētā Sevastova finišēja trešajā kārtā, ar 4:6, 3:6 piekāpdamās Ņujorkā ar 22.numuru izliktajai horvātietei Petrai Martičai.

Jau ziņots, ka kvalifikācijas pirmajās kārtās zaudējumus cieta Diāna Marcinkēviča un Ernests Gulbis.

Pēdējais sezonas "Grand Slam" turnīrs norisināsies līdz nākamajai svētdienai.

Tenisisti "US Open", kas norisinās uz cietā seguma, cīnās par 57,24 miljonu dolāru (nepilnu 52 miljonu eiro) lielu balvu fondu.