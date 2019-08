Ceturtdien Latvijas Futbola federācijas rīkotajā preses konferencē tika paziņots, ka pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla spēlēm ar Austriju un Ziemeļmaķedoniju Latvijas valstsvienības galvenais treneris Slaviša Stojanovičs uz treniņnometni uzaicinājis 25 spēlētājus. Astoņi no viņiem ir potenciālie debitanti, un četri futbolisti no viņiem pārstāv vārtsargu līniju. No jaunajiem futbolistiem, ko Stojanovičs gribēja redzēt izlasē, traumas dēļ iztrūks vien aizsargs Raivis Andris Jurkovskis, kurš izlasei pievienojās arī jūnijā.

"Pēc jūnija spēlēm bija diezgan grūti, jo bija sarūgtinājums," par ceļu līdz pašreizējam izlases sastāvam žurnālistiem stāstīja Stojanovičs. "Latvijā cilvēki daudz un pamatoti kritizēja izlases spēli. Mēs daudz analizējām, lai nākamajā laikā būtu labāk, domājām par programmu gan nākamajām kvalifikācijas spēlēm, gan nākotnei pēc tām. Pirmām kārtām nācām kopā ar U-21, U-19 un U-17 izlašu treneriem un runājām par to, kādas ir nākotnes vīzijas. Runājām ar virslīgas klubu treneriem, ar to pārstāvjiem. Savukārt spēlētājiem mēģinājām skaidrot, ko gribam no viņiem."

Treneris dažus no futbolistiem, kas komandā bija jūnijā, šajā atlases cikla nogrieznī uz valstsvienību nav aicinājis, bet dažiem ir devis pēdējo iespēju. "Nē, treniņnometnē problēmu nebija, arī ģērbtuvē ne. Taktika un attieksme laukumā bija katastrofa," pārmaiņu cēloni minēja slovēņu speciālists. "Ar tādu attieksmi nevar uzvarēt. Jāsāk ar attieksmi ārpus laukuma, un tas jāievēro ne tikai spēlētājiem," Stojanovičs pieminēja arī sevis izstrādātos iekšējās kārtības noteikumus, kuru ievērošana tiks prasīta no visiem, arī treneru personāla.

"Rezultāti neapmierina, it sevišķi mani. Grūti atcerēties, kad pēdējo reizi man bija četri zaudējumi pēc kārtas," situāciju turnīra tabulā komentēja treneris. "Pirmajā preses konferencē teicu, ka šī ir grūta grupa mums - būs grūti uzvarēt un parādīt labu spēli. Mums joprojām būs grūti uzvarēt kaut spēli, taču mums noteikti jāspēlē labāk, katru reizi jākļūst labākiem gan spēles, gan fiziskās kondīcijas, gan cīņasspara un citās jomās."

Pirms jūnija spēlēm pret Izraēlu un Slovēniju valstsvienības sastāvā nebija būtisku pārmaiņu. "Pēc Polijas mača likās, ka esam uz pareizā ceļa, tāpēc izsaucu tos pašus spēlētājus, taču jūnijā sapratām, ka jāmaina daudzas lietas, ne tikai spēlētāji. Šobrīd katra spēle mums ir lieliska iespēja būt labākiem," Stojanovičs izteica cerību, ka sliktākos mačus šī izlase jau ir aizvadījusi.

Spēlētāju izvēlē slovēņu treneris pārsvarā izvēlējies spēlējošus futbolistus: "Šī ir mana izvēle. Ir grūti, ja dažreiz spēlētājs sēž uz beņķa, dažreiz spēlē. Gribēju, lai visi kandidāti regulāri spēlē sastāvos, bet ne vienmēr tas izdevās. Tomēr šobrīd izlasē pārsvarā ir tie, kuriem ir laba spēļu prakse."

Izņēmums ir, piemēram, Daniels Ontužāns un vārtsargs Andris Vaņins. Ontužānam savainojuma dēļ secen gāja Ziemeļamerikas tūres mači Minhenes "Bayern" sastāvā.

"Ontužāns jau trenējas, un sestdien varētu spēlēt," jaunā futbolista kondīciju un iespējas doties laukumā kādā no abiem kvalifikācijas mačiem vērtēja valstsvienības galvenais treneris. "Diemžēl pēc ASV tūres viņš bija savainots, kaut bija diezgan tuvu galvenajai komandai ar labām iespējām iegūt labu spēļu pieredzi. Mums ir bijušas vairākas sarunas, un spēlētājs ir teicis, ka jūtas labi. Viņš, kaut arī nespēlē, "Bayern" rindās aizvada kvalitatīvu treniņprocesu motivējošā vidē, kas ir labāks nekā 50-70 procentiem izlases spēlētāju. Viņš ir talantīgs puisis, tāpēc, domājot par nākotni, viņu iekļāvu sastāvā."

Sastāvā ir arī pieredzējušais vārtsargs Vaņins, kurš pēdējos gados arī klubā Šveicē laukumā dodas reti. "Ilgāku laiku nevarēju sazvanīt Vaņinu. Pirms dažām dienām tas beidzot izdevās, un mēs izrunājāmies. Viņam ir pieredze, viņš piedalījies daudzās grūtās spēlēs. Kaut arī trešo gadu viņš klubā nespēlē regulāri, Andris var dot nozīmīgu ieguldījumu komandai. Mums tikai jāatrod labākais risinājums gan spēlētājam, gan pārējām iesaistītajām pusēm," 39 gadus vecā vārtu vīra iesaisti komandā komentēja Stojanovičs.

"Salīdzinot ar Poliju, Austrijas vienība ir labāka fiziskajā sagatavotībā," nākamo pretinieci ieskicēja treneris. "Austrijā apvienota vācu un Balkānu mentalitāte. Varbūt arī kaut kas no Dienvidamerikas. Ja spēlēsim fiziski un kompakti, tad varēsim uz kaut ko cerēt."

6.septembrī Latvijai viesos jāspēlē ar Austriju, kura ar sešiem punktiem četrās spēlēs ieņem trešo vietu grupā.

Oktobrī Latvija savā laukumā uzņems Poliju un viesosies pie Izraēlas, bet novembrī izbraukumā tiksies ar Slovēniju un mājās duelēsies ar Austriju.

Kvalifikācijas G apakšgrupā vadībā ar maksimāli iespējamajiem 12 punktiem četrās spēlēs ir Polija, septiņus punktus guvusi Izraēla, seši punkti ir Austrijai, piecus guvusi Slovēnija, četrus - Ziemeļmaķedonija, bet Latvija ir bešā.

Latvijas valstsvienība Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) rangā atrodas necilajā 134.vietā, Austrija ir 37.pozīcijā, bet Ziemeļmaķedonija ieņem 71.vietu, kamēr Polija ieņem augsto 20.pozīciju.

Martā par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts serbu speciālists Stojanovičs. Decembra sākumā no izlases galvenā trenera amata nolēma atkāpties somu speciālists Miksu Pātelainens, kurš komandu vadīja vien kopš maija jeb mazāk nekā astoņus mēnešus.