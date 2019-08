19 gadu vecais Artūrs Kurucs pievienojas "VEF'am"

Pagājušajā sezonā 1,91 metru garais Kurucs spēlēja Spānijas pēc spēka trešajā līgā jeb LEB Plata "Grupo Eleyco Baskonia" komandā, vidēji mačā gūstot 13,7 punktus, izcīnot 2,4 atlēkušās bumbas, kā arī izdarot 2,5 rezultatīvas piespēles. Aizsargs debitēja arī Spānijas augstākajā līgā (ACB) "Baskonia" komandas sastāvā.

Kurucs bija viens no Latvijas izlases līderiem 2018.gada Eiropas čempionātā U-18 vecuma grupā, palīdzot izcīnīt sudraba godalgas. Caurmērā basketbolists spēlē guva 14,4 punktus, savāca 5,7 atlēkušās bumbas un 4,3 reizes rezultatīvi piespēlēja.

"Esam ļoti priecīgi, ka Kurucs ir pievienojies mūsu komandai. Viņš ir viens no talantīgākajiem jaunās paaudzes spēlētājiem, kurš nāk no basketbola ģimenes. Viņa situācija ir tāda, ka Eirolīgas komandā konkurence ir liela un iespējas spēlēt augstākajā līmenī ir ierobežotas. Mēs redzējām variantu dot viņam iespēju spēlēt un būt lielai daļai no komandas, kas ir tieši tas, kas jaunam latviešu spēlētājam ir nepieciešams. Artūrs ir apveltīts ar ļoti augstu darba ētiku, ar lielu fanātismu pieiet basketbolam, viņš ir pilnībā gatavs pieaugušo līmenim un sezonas laikā noteikti tikai progresēs," kluba paziņojumā teica "VEF Rīga" galvenais treneris Jānis Gailītis.

Tāpat uz pārbaudes laiku komandai pievienojušies divi spēlētāji – amerikāņu vieglais uzbrucējs Lakvintons Ross un horvātu spēka uzbrucējs Kristijans Krajina.

No 2011. līdz 2014.gadam Ross spēlēja Ohaio štata universitātes basketbola komandā spēcīgajā "Big Ten" konferencē. 2012./13.gada sezonā, tieši pateicoties Rosa tālmetienam spēles pēdējās sekundēs, komanda iekļuva "Marta trakuma" astoņu labāko komandu vidū jeb "Elite Eight". Produktīvākajā 2013./14.gada koledžas sezonā Ross vidēji spēlē guva 15,2 punktus un savāca 5,9 atlēkušās bumbas.

Savā pirmajā profesionālajā sezonā 2014.gadā Ross Itālijas A sērijas komandā "VL Pesaro" vidēji spēlē guva 17,1 punktu un izcīnīja 7,1 atlēkušo bumbu. Ross spēlējis arī Izraēlā, Urugvajā, Ķīnā, Argentīnā, savukārt 2018./19.gada sezonu aizvadīja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) G Līgas komandās Ziemeļarizonas "Suns" un Memfisas "Hustle".

Tikmēr Krajina no 2009. līdz 2015.gadam spēlēja NCAA jeb Nacionālās koledžu sporta asociācijas universitātes "Mount St. Mary's" komandā, kuras sastāvā savā labākajā sezonā vidēji spēlē guva 6,4 punktus un savāca 4,7 atlēkušās bumbas.

Savā profesionāļa karjerā Krajina spēlējis Horvātijas klubos "Šibenik" un "Zadar", 2018./19.gada sezonā "Zadar" rindās Adrijas līgā spēka uzbrucējs vidēji spēlē iemeta 7,5 punktus un izcīnīja 3,1 atlēkušo bumbu.