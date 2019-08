Pasaules kausa pamatturnīrā startēs 32 komandas no tādām valstīm kā ASV, Vācija, Austrija, Čehija, Norvēģija, Brazīlija un daudzām citām. Latviju šajā Pasaules kausa posmā pārstāvēs pieci pāri, kā arī pieteikti divi rezervistu pāri, kuri iesaistīsies turnīrā, ja kāds no pamata pāriem atsauks savu dalību. Turnīrā piedalīsies arī Latvijas labākie pludmales volejbola dueti – Samoilvs/Šmēdiņš (27. vieta pasaules rangā) un Pļaviņš/Točs (16. vieta pasaules rangā). Turnīra organizatori ir piešķīruši Wild Card uz pamatturnīru Aleksandra Samoilova jaunākajam brālim Mihailam Samoilovam, kurš 2018. gadā tieši Jūrmalā izcīnīja Eiropas U-22 čempiona titulu. Šajā turnīrā viņš startēs pārī ar pieredzējušo Aleksandru Soloveju. Turnīrā startēs arī trīs pāri no ASV, starp kuriem būs pludmales volejbola sabiedrībā zināmie spēlētāji Patterson/Budinger, kuri spēlē kopā salīdzinoši nesen, bet pasaules rangā ieņem jau 46. vietu. Vēl no amerikāņiem redzēsim Sick/Allen, kuri atrodas 34. vietā un Kolinske/Evans, kuri atrodas 56. vietā. Tāpat turnīrā startēs arī četras vācu komandas, kas regulāri sagādā pārsteigumus dažādos turnīros visā pasaulē. Latvijas līdzjutējiem par prieku turnīrā piedalīsies arī 37. vietā esošais beļģu duets Koekelkoren/van Walle, kuri veiksmīgi startēja Jūrmalā notiekošajā 2017. gada Eiropas čempionātā.

Lai garantētu iespēju visiem pludmales volejbola interesentiem izbaudīt spēļu atmosfēru klātienē, šobrīd Majoru pludmalē notiek stadiona aktīva būvniecība, lai jau 19. augustā pludmales volejbolisti tajos varētu aizvadīt pirmos treniņus. Stadiona skatītāju tribīnes sliesies gandrīz 5m augstumā un tajās aizraujošās spēles vienlaicīgi varēs vērot 2046 skatītāji.

“Šobrīd Majoru pludmalē, ievērojot pasaules pludmales volejbola standartus šāda līmeņa sacensību organizēšanā, notiek turnīra galvenā stadiona būvniecība. Tas ļaus ikvienam turnīra apmeklētājam izbaudīt lielisko pludmales volejbola atmosfēru un augstākā līmeņa pludmales volejbolu. Smiltis ir pludmales volejbola svarīgākā sastāvdaļa, tāpēc gan centrālajā, gan pārējos piecos laukumos tās tiks kultivētas un izsijātas tā, lai pasaules labākajiem pludmales volejbolistiem spētu nodrošināt izcilus spēles apstākļus,” stāsta Latvijas Volejbola federācijas prezidents Jānis Buks.

Kvalifikācijas turnīra spēles, kas norisināsies 22. augustā, būs iespējams apmeklēt bez ieejas maksas. Uz pamatturnīra spēlēm, kas tiks aizvadītas 23. augustā un uz izslēgšanas spēlēs 24. un 25. augustā biļetes ir iespējams iegādāties beachvolley.jurmala.lv

