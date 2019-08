Deviņi Taizemes sportisti pērnā gada novembrī saņēma diskvalifikācijas par neatļauto vielu lietošanu, tostarp divi olimpiskie čempioni. Tikmēr IWF pēc šī skandāla aicināja Taizemi labprātīgi atsaukt dalību no pasaules čempionāta, tāpat arī no nākamā gada Olimpiādes.

Citās domās bija Taizemes Amatieru Svarcelšanas asociācija (TAWA), kas pavēstīja, ka ikviens sportists, kura dopinga proves bija tīras, pelnījis piedalīties pasaules čempionātā un Olimpiādē. Tikmēr atlētiem un treneriem norādīts, lai viņi uzsāk gatavošanos sacensībām.

Savukārt IWF ziņu aģentūrai AFP atklāja, ka čempionātā nepiedalīsies neviens Taizemes sportists.

"IWF valde atkārtoti neizskatīs lēmumu, kurā TAWA un to pārstāvošajiem sportistiem piespriests liegums piedalīties svarcelšanas sacensībās," teikts IWF paziņojumā.

Taizemes pārstāvji aizvien pastāv par savu teoriju, ka sportistu nodotajās provēs atrastās vielas nākušas no kāda trenera rīcībā esošās ziedes, kas tika uzklāta uz sportistu ķermeņiem sacensību laikā.

Tikmēr TAWA goda prezidents Intarats Jogbantejs aizvadītajā mēnesī paziņoja, ka viņš vēloties mainīt piespriesto soda mēru, jo nebūšanu cēlonis esot atrasts.

"Ceru, ka IWF valde atļaus mums piedalīties sacensībās," nesen izteicās goda prezidents.

Taizemes sportistes kopš 2004.gada izcīnījušas piecas olimpiskās zelta godalgas, sasniedzot visai retu panākumu dienvidaustrumu Āzijas nācijai.

Tomēr pērn Taizeme bija viena no neskaitāmajām valstīm, kas tika pieķerta dopinga lietošanā, tādējādi izpelnoties lielu kritiku no IWF puses. Vēlāk arī paklīda runas, ka šis sporta veids varētu tikt izņemts no Olimpiādes programmas.

Lielajā dopinga skandālā tika pieķertas deviņas valstis, tostarp arī Ķīna. Arī lielākā Āzijas valsts saņēma diskvalifikāciju pēc tam, kad atkārtoti tika pārbaudītas 2008. un 2012.gada Olimpiādes nodotie sportistu paraugi.

Savukārt sodu saņēmušie Taizemes sportisti aizvien vēl gaida spriedumu savā lietā, kuru izskata Starptautiskā Testēšanas aģentūra (ITA).