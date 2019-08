Ošs uz "Xamax" pārcēlās pagājušā gada augustā, bet sākumā viņam bija jāizkaro vieta komandas sastāvā. Sezonas otrajā pusē viņš jau bija vienības aizsardzības balsts.

"Kad ierados Šveicē, pirmie mēneši bija īpaši smagi. Pārcēlos no Latvijas čempionāta uz līgu, kur līmenis ir krietni augstāks. Laikam ejot, pieradu un kļuva vieglāk. Šeit jūtos labi, turklāt esmu no tiem futbolistiem, kurš pie pirmās iespējas neskrien uz citu klubu. Man patīk Neišatelē. Pret mani labi izturas un vēlos atdarīt par to. Jūtos kā mājās, bet šeit esmu, lai strādātu," klubs citē Oša teikto.

Starpsezonā Ošam bija piedāvājumi no citiem klubiem, tajā skaitā Šveices vienībām.

"Pēc vienas sezonas ārzemēs grūti izlemt, vai gribu doties kur citur. Esmu reālists - bija laba sezona, un jādara viss, lai tas atkārtotos," saka Ošs.

Sezonas pirmajā mačā pret "Thun" komandu Ošs guva savainojumu, kas gan nav traucējis visās četrās spēlēs būt laukumā no zvana līdz zvanam.

"Nekas īpašs, tikai divcīņā pretinieks iesita ar elkoni pa degunu. Salauza degunu, bet nav jau pirmā reize. Manuprāt, tā ir daļa no aizsarga darba," pauž Ošs, kurš nākamajā mačā spēlēja ar sejas masku. "Ar masku bija grūtāk redzēt, taču tā ir drošāk. Pārstāju to valkāt, jo maska traucēja veikt uzdevumus. Zinu, ka ir riskanti, bet laukumā jutos labāk."

Latviešu aizsargs izslavēts ar savu cīņassparu.

"Karjeras laikā esmu bieži saskāris ar grūtībām, kas man iemācījušas nekad nepadoties. Kā aizsargs negribu nevienam griezt ceļu. Varam uzvarēt tikai tad, ja atdodam visu un cīnāmies. Tā vienmēr ir bijis," uzsver futbolists.

Ošs šobrīd nav izvirzījis ilgtermiņa mērķus.

"Smagi trenējos un cenšos savai komandai palīdzēt izcīnīt uzvaras. Viegli runāt par lieliem mērķiem, bet grūti tos sasniegt. Atdodu no sevis visu un viss pārējais notiek pats no sevis," stāsta Ošs.

Jau ziņots, ka 28 gadus vecais Ošs svētdien ceturtās kārtas spēlē guva savus pirmos vārtus šajā sezonā. "Xamax" ar trim punktiem četrās spēlēs superlīgas kopvērtējuma tabulā ieņem devīto vietu, apsteidzot tikai Andra Vaņina pārstāvēto "Zurich".

Aizvadītajā sezonā Ošs visu turnīru ietvaros 29 spēlēs iesita divus vārtus, dramatiskā cīņā arī palīdzot "Xamax" saglabāt vietu Šveices augstākajā līgā.

Ošs Latvijā pārstāvējis "Jelgavu" un Jūrmalas "Spartaku", bet leģionāra gaitas izbaudījis arī Polijā un Dānijā. Savukārt Latvijas izlasē augumā raženais aizsargs septiņās spēlēs pie vārtiem nav ticis.