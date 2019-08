Latvijas pludmales volejbolistu duelī Polijā uzvar un pusfinālā iekļūst Šmēdiņš/Regža

Spēles favorīti bija sacensībās ar otro numuru izliktie Samoilovs/Solovejs, taču spēcīgāki šoreiz izrādījās Ungārijas galvaspilsētā ar sesto numuru izsētie Šmēdiņš un Regža, pārliecinoši uzvarot ar 2-0 (21:16, 21:12).

Līdz ar piedzīvoto zaudējumu Samoilovs/Solovejs sacensības noslēdza dalītā piektajā vietā.

Svētdien plkst.11 Šmēdiņš/Regža dienas pirmajā spēlē Budapeštā pusfinālā tiksies ar norvēģiem Dānielu Bergerudu un Lāšu Tvaitu Retterholtu, kuriem Ungārijā piešķirts astotais numurs.

Šmēdiņš/Regža iepriekš C apakšgrupā ar 0-2 (17:21, 14:21) piekāpās sacensību 11.numuram Jakobam Vindišam un Samuelam Kotafavam no Itālijas, bet ar 2-0 (22:20, 21:13) vinnēja turnīrā ar 14.numuru izliktos Botonu Olahu un Benci Štreli no Ungārijas, savā apakšgrupā ierindojoties trešajā vietā. Tāpēc izslēgšanas turnīru latvieši sāka jau pirmajā kārtā, kurā ar 2-0 (21:17, 21:16) pārspēja sacensību galvenos favorītus Koiči Nišimuru un Daisuki Šibatu no Japānas.

Samoilovs/Solovejs B apakšgrupā ar 2-0 (21:14, 21:15) uzveica Polijas pāri - Mihālu Koricki un Jaroslavu Leču, kuriem sacensībās piešķirts 15.numurs, un cīņā par pirmo vietu grupā ar 2-0 (21:13, 21:18) apspēlēja Nīderlandes duetu - Dirku Bēli un Stefanu Bormanu, kuri turnīrā startēja ar 10.numuru. Līdz ar to Samoilovs/Solovejs B grupā ieņēma pirmo vietu un izlaida izslēgšanas turnīra pirmo kārtu.

Sacensībās nepiedalās neviens no Latvijas dāmu duetiem.

Šmēdiņš/Regža pirms nedēļas Polijas pilsētā Malborkā apstājās Pasaules tūres vienas zvaigznes posma ceturtdaļfinālā, tikmēr Samoilovs/Solovejs aizvadītajā nedēļā triumfēja Cēsīs notikušajā "ERGO Open 2019" Latvijas čempionāta posmā.

Sacensības Budapeštā norisināsies no 8. līdz 11.augustam.