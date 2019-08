Riteņbraucējs Sivakovs uzvar Pasaules tūres posmā Polijā

Sacensībās bija jāaizvada septiņi posmi, no kuriem Sivakovs nevienā neizcīnīja uzvaru, bet reizi palika otrais. Noslēdzošajā etapā viņš ierindojās 15.vietā, tomēr ar to bija pietiekami uzvarai. Zīmīgi, ka Sivakovs pirms šī etapa atradās otrajā pozīcijā, bet kopvērtējumā viņš tikai par divām sekundēm apsteidza austrālieti Jai Hindliju no "Sunweb" komandas.

Noslēdzošajā posmā uzvaru izcīnīja slovāks Matejs Mohoričs no "Bahrain Merida" vienības, taču viņš kopvērtējumā ieņēma 27.vietu no uzvarētāja atpaliekot par 12 minūtes un 28 sekundes.

Pērn Sivakovs kopvērtējumā ierindojās vien 38.vietā, bet uzvaru izcīnīja mājinieks Mihals Kvjatkovskis.

Šī gada Polijas daudzdienu velobrauciens izvērtās ļoti traģisks, jo trešajā posmā vien 30 kilometrus pēc starta sākās spēcīgas lietusgāzes, kas Beļģijas jaunajam braucējam Bjorgam Lambrehtam laupīja dzīvību, jo viņš nespēja savaldīt savu riteni un lielā ātrumā ietriecās betona sienā. Sportists tika reanimēts negadījuma vietā, tad kritiskā stāvoklī nogādāts Polijas dienvidu pilsētas Ribņikas slimnīcā, kur mira operācijas laikā.

Arī šogad, tapāt kā pērn, neviens Latvijas sportists šajā daudzdienu velobraucienā nepiedalījās.

2017.gadā šajā velobraucienā startēja Toms Skujiņš un Aleksejs Saramotins, Latvijas riteņbraucējiem noslēgumā ieņemot attiecīgi 75.un 96.vietu. Skujiņš šajās sacensībās startēja arī 2016.gadā, ieņemot 74.pozīciju, bet vēl gadu iepriekš Gatis Smukulis palika 93.vietā.

Polijas tūre šogad notika 76.reizi.