Pļaviņš/Točs pēc gūtajiem savainojumiem atteikušies arī no dalības Pasaules tūres posmā

Pludmales volejbolisti Pļaviņš/Točs piektdien Eiropas meistarsacīkstēs Maskavā traumu dēļ neizgāja laukumā izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē, tādējādi čempionātu neturpinot.

Izstājāmies ne tikai no EČ, bet nestartēsim arī FIVB 4* Pasaules kausa posmā Maskavā. Būsim atpakaļ stiprāki! pic.twitter.com/bPaGX2QFTj — PlavinsTocs (@PlavinsTocs) August 9, 2019

Tiesa Pļaviņš kājas savainojumā iedzīvojās vēl pirms Eiropas čempionāta, bet viņa partneris Točs cieta sadursmē ar pretinieku, spēlējot pie tīkla otrajā mačā.

"Kā jau visi zina, mēs atteicāmies no šodienas spēles pret itāļiem. Tā vakar nolēmām ar komandu un domāju, ka pareizi arī izdarījām," teica Pļaviņš "Twitter" publicētajā video. "Varbūt pat nevajadzēja braukt uz šo turnīru, bet pēc kara visi gudri."

"Atteicāmies ne tika no Eiropas čempionāta dalības, bet izstājāmies arī no nākamajā nedēļā paredzētā četru zvaigžņu turnīra Maskavā," piebilda pludmales volejbolists. "Tagad priekšā ir atveseļošanās periods, kurā jāsaārstē kāja, lai varētu atgriezties laukumā. Gribētos teikt, ka to darīsim pēc iespējas ātrāk, tomēr, tas notiks tad, kad būšu gatavs, jo vēlamies parādīt labu spēli."

Eiropas čempionātā latvieši izcīnīja vienu uzvaru, ar ko bija gana, lai iekļūtu izslēgšanas spēļu turnīrā, tomēr tajā viņi nepiedalījās gūtās traumas dēļ.

Sacensībās startēja arī Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš, tomēr viņi izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā ar 1-2 (21:19, 20:22, 16:18) piekāpās itāļiem Adrianam Karambulam/Enriko Rosi, kuriem ir 11.numurs. Savukārt dāmu duets Anastasija Kravčenoka un Tīna Graudiņa aizvada ceturtdaļfināla cīņu, jo astotdaļfinālā ar 2-1 (28:26, 21:23, 15:9) pārspēja grieķietes Vasiliku Arvaniti/Pangiotu Karagkuni, kuras izsētas ar 17.numuru.

Pļaviņš/Točs šosezon aizvadījuši jau astoņus Pasaules tūres posmus, kā arī piedalījās jūlijā notikušajā pasaules čempionātā, kurā izcīnīta devītā vieta. Tikmēr augstvērtīgākais sasniegums Pasaules tūres posmos izdevās Ešpiņu četru zvaigžņu turnīrā, kurā izcīnīta trešā vieta. Arī Samoilovs/Šmēdiņš šosezon regulāri piedalās Pasaules tūres posmos, tomēr labāko četriniekā ne reizi nav izdevies iekļūt. Latvijas čempionātā Ventspils un Saulkrastu posmos izcīnītas uzvaras, bet pasaules čempionātā ieņemta dalīta 17.vieta.

Četru zvaigžņu turnīrs Maskavā norisināsies no 14. līdz 18. augustam. Tikmēr nedēļu vēlāk vairāki vadošie pasaules pludmales volejbola dueti aizvadīs triju zvaigžņu turnīru Jūrmalā, Majoru pludmalē.