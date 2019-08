Premjerlīgas klubi vasaras transfēru rekordā iztērējuši aptuveni pusotru miljardu eiro

Angļi tikai par 20 miljoniem mārciņu atpalika no sava iepriekšējā rekorda, kas tika uzstādīts aizpērn. Kopumā 11 no 20 klubiem laboja savus transfēru rekordus.

"Klubu tēriņi turpinās ar mērķiem no vietas saglabāšanai premjerlīgā līdz iekļūšanai UEFA Čempionu līgā," uzsver "Deloitte" pārstāvis Dens Džounss.

Visvairāk par futbolistiem šovasar iztērēja Londonas "Arsenal", kas kopumā šķīrās no 155 miljoniem mārciņu, no kuriem gandrīz puse jeb 72 miljoni tika iztērēti par pussargu Nikolā Pepē.

Tikmēr otrajā vietā ar 150 miljoniem ir premjerlīgas čempione Mančestras "City", bet par pieciem miljoniem mazāk iztērēja otra šīs pilsētas komanda "United". "Sarkanie velni" par 80 miljoniem no Lesteras "City" nopirka aizsargu Heriju Megvairu, kurš kļuvis par dārgāko savas pozīcijas spēlētāju pasaulē.

Savukārt Totenhemas "Hotspur" spēlētāju tirgū atstāja 105 mārciņas - Londonas kluba lielākie pirkumi bija Tangujs Ndombelē un Raiens Sesegnons, kuri maksāja attiecīgi 53 un 25 miljonus.

Tikai trīs klubiem - Londonas "Chelsea", "Liverpool" un Londonas "Crystal Palace" - ieņēmumi bija lielāki par izdevumiem.

Katram no 20 premjerlīgas klubiem pienākas daļa no naudas, kas tiek iegūta, pārdodot spēļu pārraides tiesības. Iepriekšējā sezonā 19 no 20 klubiem šādā veidā katrs saņēma vairāk nekā 100 miljonus mārciņu, kamēr Hadersfīldas "Town" ar 96 miljoniem bija tuvu šai robežai.