Pēc starta Baumanis ierindojās otrajā vietā un līdz pat piektajam aplim turējās šajā pozīcijā aiz Timura Timerzjanova. Piektajā aplī latvietis iebrauca Džokera aplī un par mata tiesu noturēja pārsvaru pār Kevinu Hansenu, kurš jau iepriekš to bija izbraucis. Pēdējā aplī Baumanim nācās aizsargāties no Hansena, kurš brīžiem pat pastūma latvieša auto, tomēr pēdējos līkumos vietu sadalījums bija skaidrs, līdz ar to zviedrs nedaudz atkāpās, finišējot trešajā vietās, kas garantēja vietu finālā.

No otra pusfināla finālā iekļuva francūzis Gorlēns Šišerī, zviedrs Antons Marklunds un norvēģis Andrēass Bakerūds.

Jau ziņots, ka pirms tam kvalifikācijā Baumanis ieņēma piekto pozīciju.

Baumanis šosezon Norvēģijas posmā izcīnīja trešo vietu, bet iepriekšējā etapā Zviedrijā pie bronzas tika Reinis Nitišs no "GRX Taneco" komandas, kurš šosezon nepiedalās visos posmos.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc sešiem posmiem līderis ar 131 punktiem ir zviedrs Kevins Hansens, kuram ar 125 punktiem seko brālis Timijs. Tikmēr trešo vietu ar 109 punktiem ieņem norvēģis Bakerūds, ceturtais ar 97 punktiem ir Niklass Grēnhelms, bet Baumanis ar 89 punktiem atrodas piektajā pozīcijā. Savukārt Nitišs ar dalību divos posmos iekrājis 26 punktus un atrodams 16.pozīcijā.

Pasaules čempionātā šogad kopumā būs desmit posmi, no kuriem devītais septembrī notiks Biķernieku trasē. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, seriālu pametušas vairākas rūpnīcas komandas, kā arī iepriekšējo gadu vadošie piloti.