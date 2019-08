U-18 basketbolisti joprojām nespēj uzvarēt un zaudē vietu Eiropas čempionāta augstākajā divīzijā

Latvijas U-18 izlase ar rezultātu 83:85 (19:22, 23:22, 23:17, 18:24) atzina Somijas vienaudžu pārākumu.

Otrā pāri cīnīsies Horvātijas un Nīderlandes jaunie basketbolisti. Tikai abu maču uzvarētāja jeb 13.vietas ieguvēja saglabās vietu augstākajā divīzijā.

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Jēkabs Beks, 14 punktus guva Kristaps Ķilps, 13 punkti bija Emīlam Krūmiņam, 11 punktus sameta Roberts Bērze, bet desmit punkti bija Kristoferam Strautmanim. Bērzem un Šteinbergam šajā mačā bija pa septiņām atlēkušajām bumbām.

Pretiniekiem ar 21 punktu izcēlās Pertu Blomgrēns.

Spēles pirmais puslaiks ritēja punkts punktā, somiem savu lielāko pārsvaru panākot otrās ceturtdaļas sākumā, kad tika iegūts piecu punktu handikaps (24:19). Latvieši gan ātri atguvās un pāris minūtes vēlāk pēc Jēkaba Beka metiena bija jau vadībā ar 27:26. Turpinājumā Beks panāca jau trīs punktu pārsvaru latviešiem, taču somi ātri izlīdzināja rezultātu, puslaikam noslēdzoties pretinieku labā (44:42).

Trešajā ceturtdaļā Latvijas jaunie basketbolisti nonāca iedzinējos ar sešiem punktiem, taču arī šoreiz tālu nepalaida pretiniekus, divarpus minūtes pirms ceturkšņa beigām Mārcim Šteinbergam ar "trejača" palīdzību pārņemot vadību (60:58). Spēles ceturto ceturtdaļu latvieši uzsāka ar četru punktu pārsvaru (65:61), taču pēc vairākiem nesekmīgiem uzbrukumiem ceturtajā minūtē vadībā tika zaudēta (66:67).

Taču latvieši atgriezās vadībā, turklāt Kristofera Strautmaņa tālmetiens un Kristapa Ķilpa trīspunktu gājiens deva jau septiņu punktu handikapu (75:68). Tiesa, arī pretinieki bija precīzi no tālienes un divarpus minūtes pirms pamatlaika beigām pietuvojās līdz divu punktu deficītam (78:80). Savos nākamajos divos uzbrukumos Latvijas U-18 basketbolisti kļūdījās, kā rezultātā pretinieki 76 sekundes pirms finālsvilpes izvirzījās vadībā ar 83:80.

Turpinājumā Šteinbergs ar tālmetienu ātri izlīdzināja rezultātu, bet pusminūti pirms pamatlaika beigām pretinieki vēlreiz pārņēma vadību (85:83). Tam sekoja Ķilpa neprecīzs tālmetiens un, pretiniekiem iegūstot bumbu, vajadzēja pārkāpt noteikumus. Somu basketbolists savus divus "sodiņus" neiemeta, turklāt pretinieki pēc bumbas izcīnīšanas pārkāpa noteikumus. Somi gan nebija iekrājuši piezīmju normu, līdz ar to latvieši pie soda metieniem netika. Pēdējā iespēja pie sava groza tika izniekota, Latvijas puišiem zaudējot ar rezultātu 83:85 un pametot augstāko divīziju.

Latvijas basketbolisti zaudējuši visās sešās spēlēs. Apakšgrupā pirmajā spēlē vien mača galotnē piedzīvots zaudējums ar 74:82 pret Grieķiju, otrajā mačā ar 71:73 tika atzīts Slovēnijas pārākums, bet trešajā duelī ar 63:73 ciesta neveiksme pret Franciju. Astotdaļfinālā Latvijas jaunie basketbolisti ar 52:87 kapitulēja spāņiem, bet ceturtdaļfinālā par devīto vietu tika ciests zaudējums 57:95 Vācijas komandai.

Tikmēr somi apakšgrupu turnīru sāka ar zaudējumiem Horvātijai (55:60) un Spānijai (45:81), bet pēc tam uzveica Nīderlandi (59:53). Turpinājumā izslēgšanas turnīrā somi piekāpās Grieķijai (55:68) un Serbijai (62:82).

Zīmīgi, ka trīs no četrām turnīra vājākajām komandām nāk no vienas apakšgrupas.

Latviju pārstāv Liepājas, Ogres, Saldus, Siguldas, Ventspils, kā arī Rīgas basketbola skolu DSN, "Rīga", "Rīdzene", "Jugla" un "VEF skola" augušie spēlētāji. Trijiem ir pieredze ārzemēs, bet Jēkabs Beks ir Vācijas basketbola sistēmas audzēknis. Salīdzinot ar divus gadus iepriekš notikušo Eiropas U-16 čempionātu, šoreiz savainojumu dēļ sastāvā nav divu toreizējo līderu - aizsargu Ojāra Bērziņa un Roberta Bērziņa.

Uzbrūkošais aizsargs Kristaps Ķilps bija viens no komandas līderiem U-16 vecumā, pērn kļuva par Eiropas U-18 vicečempionu un aizvadītajā sezonā jau debitēja "Ventspils" sastāvā. Šovasar pēc savainojuma izārstēšanas par labu līdzdalībai U-18 čempionātā upurēts starts U-19 Pasaules kausa izcīņā. Spēka uzbrucējs Mārcis Šteinbergs pirms diviem gadiem nebija kadetu izlases kandidātos, toties pērn jau izcīnīja vietu U-18 izlasē un šovasar bija viens no U-19 izlases līderiem. Sezonas laikā iekrājis pirmo ārzemju pieredzi, no Ogres pārceļoties uz Spāniju.

Latvijas - Igaunijas līgā neliela spēļu prakse bijusi tikai dažiem, arī leģionāri augsta līmeņa turnīros nav spēlējuši. Četriem basketbolistiem šis būs pirmais oficiālais lielais turnīrs.

Raimonds Feldmanis bija treneru kolektīva dalībnieks U-20 sudraba čempionātā 2013. gadā un U-18 turnīros (2014., 2015. un 2017.), bet kā galvenais treneris debitēja 2016.gada U-18 Eiropas čempionātā (13.vieta).

Komanda trenējas kopš Jāņiem, aizvadītas astoņas pārbaudes spēles. Zaudēts komandām, kuras varētu būt starp Eiropas čempionāta galvenajām favorītēm (Vācijai 72:95 un 48:109, Lietuvai 68:92, 64:86 un 52:66, Turcijai 66:88), galotnē neveiksme pret Igauniju (65:71) un uzvara pār Gruziju (72:71).

Pirms diviem gadiem Eiropas kadetu čempionātu 2001.gadā dzimušo puišu komanda galvenā trenera Mārtiņa Gulbja vadībā sāka ar trim uzvarām četrās spēlēs un bija tuvu panākumam arī ceturtdaļfināla mačā ar Horvātiju. Taču galotnē iznāca 69:71, sekoja vēl divi zaudējumi un astotā vieta, kas tika novērtēta kā relatīva neveiksme.

Latvijas U-18 basketbola izlases sastāvs Eiropas čempionātā:

Emīls Krūmiņš, Pēteris Salmiņš (abi - "VEF skola"), Ralfs Kristaps Bensons, Valters Vuciņš (abi - "Liepāja"), Everts Ramza, Roberts Bērze (abi - LU/"BS Rīga"), Kristaps Ķilps ("Ventspils"), Kristofers Strautmanis (Kremonas "Vanoli", Itālija), Nikolajs Atanasovs ("GBA Prague", Čehija), Mārcis Šteinbergs (Grankanārijas "Herbalife", Spānija), Mikus Brencāns ("Ogre"), Jēkabs Beks ("TSV Troster", Vācija).