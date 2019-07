Nibali izcīna uzvaru pirmspēdējā "Tour de France" posmā; Bernals saglabā vadību

Līdzīgi kā 19.posms arī 20.etapā sportisti veica mazāku distanci nekā sākotnēji tika plānots, jo pastāvēja iespēja, ka sacensību laikā būs slikti laikapstākļi, kas nozīmētu, ka sportisti varētu iedzīvoties traumās. Posma sākotnējais garums bija 130 kilometri, bet līdz ar izmaiņām sacensību norisē, tā garums tika saīsināts līdz 59 kilometriem.

Tāpat pēc piektdien piedzīvotajiem laikapstākļiem sacensību organizatori atkārtoti pārskatīja finiša laikus, kā rezultātā kopvērtējuma līderis Bernals zaudēja trīs sekundes, tomēr tāpat par 45 sekundēm apsteidza Žiljēnu Alafilipu ("Deceuninck-Quick Step") no Francijas.

Sestdienas saīsinātajā distancē sportisti veica 59 kilometrus garu distanci, kurā 33 bija jāmēro pret klanu, bet finiša līnija atradās vairāk nekā 2300 metru augstumā virs jūras līmeņa. Ātrākais šajā posmā, distanci veicot vienā stundā un 51,53 minūtēs, bija itālis Vinčenzo, kurš par desmit sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju spāni Alehandro Valverdi ("Movistar"). Tikmēr trešo vietu ieņēma spāņa komandas biedrs un tautietis Mikels Landa, līderim zaudējot 14 sekundes.

Piektdien par kopvērtējuma līderi kļuvušais Bernals finišēja ceturtajā vietā, no līdera atpaliekot par 17 sekundēm, tikmēr gala ieskaitē viņš par vienu minūti un 11 sekundēm apsteidz savu komandas biedru Džeraintu Tomasu no Lielbritānijas. Tomass pēc 20.posma pakāpās uz kopvērtējuma otro vietu, tāpat par vienu pozīciju pacēlies Stīvens Kruijsvijks no Nīderlandes ("Jumbo-Visma"), kurš līderim zaudē nedaudz vairāk nekā pusotru minūti.

No labāko trijnieka izkritis francūzis Alafilips, tikmēr Latvijas čempions Toms Skujiņš no "Trek - Segafredo" vienības šajā posmā ierindojās 127.vietā, itālim zaudēdams tieši 18 minūtes. Savukārt kopvērtējumā viņš no pirmās vietas atpaliek par divām stundām un 39,50 minūtēm, kas viņam dod 81.vietu.

Bernals svētdien tūres pēdējā posmā būs 22 gadus un 196 dienas vecs. Jaunāki par "Tour de France" čempioniem kronēti tikai francūzis Enri Kornē un Luksemburgas riteņbraucējs Fransuā Fabērs, taču viņi pie tituliem tika pagājušā gadsimta sākumā. Iepriekšējo reizi kāds 22 gadus vecs riteņbraucējs par tūres čempionu kļuva 1983.gadā, kad uzvarēja francūzis Lorāns Finjons.

Šogad "Tour de France" velobrauciens norisinās jau 106.reizi.

Šī gada Latvijas čempions grupas braucienā Skujiņš prestižajā velobraucienā piedalās otro gadu pēc kārtas. Pērn viņš debitēja Francijas tūrē, kurā no piektā līdz devītajam posma bija līderis kalnu karaļa ieskaitē. Augstāko vietu Skujiņš izcīnīja 15.posmā, kurā finišēja piektais, bet noslēgumā kopvērtējumā latvietis bija 82.pozīcijā.

Pērn par uzvarētāju tika kronēts brits Džeraints Tomass.