Pasaules vadošie pludmales volejbolisti satiksies Jūrmalas pludmalē

No 22. līdz 25. augustam Jūrmalā notiks vēl nebijis turnīrs – Pasaules kausa posms pludmales volejbolā, kas vienlaikus būs arī 3 zvaigžņu turnīrs, kurā pludmales volejbolisti cīnīsies par svarīgiem ranga punktiem, lai kvalificētos Tokijas Olimpiskajām spēlēm. Turnīrā savu dalību ir pieteikuši stiprākie pludmales volejbolisti no Brazīlijas, Amerikas, Kanādas, Jaunzēlandes, Japānas un vairākām Eiropas valstīm. Latviju šajā turnīrā pārstāves vairāki pāri, tai skaitā arī mūsu vadošie dueti Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš (16. vietā rangā) un Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs (11. vieta rangā). Šim notikumam veltītajā pasākumā ikvienam apmeklētājam bija iespēja sajust pludmales volejbolam raksturīgo lielisko atmosfēru, nofotografēties un palūgt autogrāfus lielākajām pašmāju zvaigznēm.

“Es izaugu kā pludmales volejbolists tieši Jūrmalas smiltīs – pirmie treniņi man bija tieši tur. Braukājam jau 15 gadus pa visu pasauli un tie cilvēki, kuri ceļo, spēj novērtēt mūsu kvalitatīvās smiltis. Pludmales volejbolistiem smiltis ir svarīgākais un pirmais, ko mēs vērtējam. Tikai tad visu pārējo – tūre, viesnīca, organizēšana. Līdz ar to, pats svarīgākais Pasaules kausa posmam Jūrmalā mums jau ir. Jūrmala kopā ar Latvijas volejbola federāciju jau ir pierādījusi, ka var sarīkot augstākā līmeņa sacensības. Pirms diviem gadiem, kad Jūrmalā notika Eiropas čempionāts, visi dalībnieki jau par to pārliecinājās,” stāsta viens no turnīra galvenajiem favorītiem Aleksandrs Samoilovs.

“Jūrmalā pēdējo reizi spēlējām pirms 2 gadiem Eiropas čempionāta finālā. Ir īpaša sajūta atgriezties Jūrmalā un ceru, ka mājās mums izdosies parādīt to labāko sniegumu. Ticu, ka skatītāju atbalsts un atmosfēra mums palīdzēs. Mēs no savas puses darīsim visu, lai latvieši turnīrā būtu līdz pēdējai dienai,” stāsta Jānis Šmēdiņš.

Turnīrs Jūrmalā norisināsies 4 dienas no 22. līdz 25. augustam. Biļetes uz turnīra dienu ir iespējas iegādāties, sakot no 5.00 EUR, bet uz pamatturnīra spēlēm tās maksā sākot no 19.00 EUR. Tuvojoties turnīram, to cena palielināsies. Biļetes uz turnīru iespējams iegādāties bezrindas.lv.

Par turnīra norisi pastāstīja Latvijas Volejbola federācijas valdes loceklis Andris Blaka un Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Kaspars Timermanis, savukārt par Jūrmalas pilsētas lomu turnīrā pastāstīja Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs.

“Šāda mēroga un līmeņa turnīrs Latvijā notiks pirmo reizi. Mums ir liels prieks un gods pirmo reizi uzņemt pasaules labākos pludmales volejbolistus Jūrmalā. Lai šis turnīrs izdotos augstākajā līmenī un spētu iepriecināt visus pludmales līdzjutējus gan no Latvijas, gan pasaules, tiks ieguldīts liels darbs. Aicinu visus apmeklēt turnīra spēles, lai klātienē izbaudītu augstākā līmeņa pludmales volejbolu un lielisko atmosfēru, kas valdīs īpašajā turnīra arēnā Majoru pludmalē,” stāsta Latvijas Volejbola federācijas valdes loceklis Andris Blaka.

“Viens no galvenajiem uzdevumiem, lai skatītājiem būtu interesanti, bija spēcīga dalībnieku sastāva sarūpēšana. Lielā mērā tas izdevās arī ar mūsu volejbolistu palīdzību, jo viņi ir zināmi. Pieteikšanās vēl turpinās, bet sportiskā ziņā bez mūsu vadošajiem pludmales volejbola pāriem šajā turnīrā plāno piedalīties trīs brazīļu, 3 holandiešu un 5 amerikāņu pāri. Runājot par personībām, kurām mums vajadzētu pievērst uzmanību, turnīram ir pieteicies pasaules vicečempions Kristians Vārenhorns no Holandes. Savukārt, plašākas sabiedrības interesi varētu izraisīt latviešu izcelsmes bijušā NBA basketbolista Čeisa Badingera piedalīšanās turnīrā. Sacensību formāts ir līdzīgs kā visos citos pasaules kausa posmos – kvalifikācijas sacensības un tad pamatturnīrs 32 komandām,” stāsta Latvijas volejbola federācijas ģenerālsekretārs Kaspars Timermans.

“Jau piecus gadus, kopš 2014.gada, ik gadu Jūrmalas smiltīs ar lielu gandarījumu uzņemam lielo volejbolu – Eiropas un šogad pirmo reizi arī pasaules mēroga pludmales volejbola sacensības. Katru gadu sacensību līmenis tikai aug. Jūrmala ir pierādījusi sevi kā lielu pasākumu veiksmīgu organizatoru, un nostiprinājusi savas pozīcijas Eiropas pludmales volejbola lielpilsētu kartē. Jāsaka, ka tas lielā mērā ir mūsu sportistu nopelns. Pateicoties viņu panākumiem pludmales volejbols ir kļuvis pietiekami populārs, un šāds turnīrs ir iespējams ne tikai Jūrmalā, bet arī Latvijā,” saka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs.

Izziņots Pasaules kausa posms pludmales volejbolā, 22. - 25. augusts, Jūrmala. (Foto: Publicitātes foto)

“Mēs jau daudzus gadus atbalstām nozīmīgus sporta notikumus Latvijā. Šobrīd esam kopā arī ar pludmales volejbolu. Mums ir patiess prieks, ka Latviju ir sasniedzis pasaules līmeņa turnīrs. Mēs redzam, ka tas ir labs atspēriena punkts visam sporta veidam. Būvniecībā ēku var uzbūvēt ar kārtīgu darbu. Jāieliek pamati. Radīt paliekošas vērtības var, izejot cauri visam procesam. Arī sportā var radīt paliekošas vērtības ar uzvarām, ieguldot pamatīgu darbu treniņos visas sezonas garumā. Novēlam panākumus un radīt šīs paliekošās vērtības!” stāsta “Velve” valdes loceklis Toms Reiziņš.

“Laiks sagatavoties turnīram ir gana īss. SIXT autonomai patīk šādi pārsteigumi, tāpēc esam draugi. Varam izdarīt lietas ātri un nodrošināt auto transportu cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs. Kā mēs zinām, vilciens uz Jūrmalu ir ļoti labs, bet ar automašīnu mēs varam apmeklēt ne tikai Jūrmalas smiltis, bet arī visas citas vietas, kurās var spēlēt pludmales volejbolu. Novēlu, lai labi ripo ne tikai automašīnas, bet arī bumbas pretinieku laukumā,” stāsta Arnis Jaunzems SIXT vadītājs Baltijas valstīs.

Par Pasaules kausa posmu pludmales volejbolā:

Gaidāmajā Pasaules kausa izcīņas posmā, kas no 22. līdz 25. augustam norisināsies Jūrmalā, Majoru pludmalē Latvijas pludmales volejbola faniem būs iespēja klātienē vērot pludmales volejbola zvaigznes ne tikai no Eiropas, bet arī no visas pasaules. Pludmales volejbolisti turnīrā cīnīsies par naudas balvām 75 000 dolāru vērtībā – uzvarētāji saņems naudas laimestu 10 000 dolāru vērtībā. Pludmales volejbolistiem joprojām notiek punktu krāšana, lai kvalificētos Tokijas olimpiskajām spēlēm, tāpēc paredzams, ka Jūrmalā ieradīsies visi vadošie pasaules pludmales volejbola dueti, jo šī turnīra uzvarētāji saņems ne tikai 10 000 dolāru laimestu, bet arī iegūs 600 ranga punktus.