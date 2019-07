"Maks, beidzam šo cīņu. Lūdzu!?" Mirušā krievu boksera Dadaševa treneris vienīgais gribēja pārtraukt liktenīgo cīņu

View this post on Instagram

My fight next week in Maryland on July 19 against Subriel Matias for ranked #2 eliminator @ibfboxing My fight gonna be KO main event of the evening .Thanks to everyone for support. Let’s get ready to rumble ! На следующей неделе бой,в Мэриленд,19 Июля. Мой бой будет KO main event of the evening. Всем спасибо за поддержку!