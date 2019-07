Pasaules 11. rakete Sevastova, kura turnīrā bija izlikta ar pirmo numuru, Bukarestes turnīra otrās kārtas jeb astotdaļfināla mačā ar 2-6, 5-7 zaudēja pasaules rangā neesošai rumānietei Patrīcijai Tigu.

Līdz ar to Sevastova turnīru noslēgusi ar 30 WTA ranga punktiem, bet pērn par uzvaru tajā viņa ieguva 280 punktus, tāpēc 250 palika neaizstāvēti.

Šis Sevastovai bija pēdējais turnīrs pirms nākamnedēļ Jūrmalā gaidāmajām WTA sacensībām.

Abas spēlētājas cīņu iesāka līdzvērtīgi, pirmajā geimā Sevastovai neizmantojot vienu breikbumbu, bet ceturtajā setā Tiga nobreikoja Latvijas tenisisti un pēcāk izvirzījās vadībā ar 4-1. Latvijas pirmajai raketei tā arī neizdevās atspēlēties no iedzinējiem, turklāt astotajā geimā rumānietei vēlreiz ieguva breiku, pirmajā setā triumfējot ar pārliecinošo 6-2.

Otrajā setā cīņa jau bija līdzīgāka, turklāt Tiga sāka pieļaut vairāk kļūdas. Trešajā geimā Latvijas tenisistei neizdevās izmantot vienu breikbumbu, bet pāris geimus vēlāk rumāniete pamanījās iegūt vēl vienu breiku un izvirzīties vadībā ar 4-2. Sevastova gan uzreiz jau nākamajā geimā atspēlēja šo breiku, ļaujot sāncensei uzvarēt tikai vienā izspēlē, bet pēc brīža rezultāts kļuva jau 4-4.

Tigai sekojošajā geimā izdevās nosargāt savu servi, bet pēc tam abas tenisistes aizvadīja ļoti ilgu desmito geimu. Sevastova nekādi nevarēja izmantot vairākas geimbumbas, bet vienā no epizodēm, Latvijas sportistei esot uzvarētas izspēles attālumā no uzvaras geimā, rumāniete nokrita un šķietami satraumēja kreiso roku. Līdz ar to viņa izvēlējās apturēt spēli un sagaidīt fizioterapeitu. Pēc dažām minūtēm mačs atsākās, un Sevastova spēja noslēgt geimu un panākt 5-5.

Tiesa, otrā seta izskaņa labvēlīgāka bija Tigai, kura vispirms nosargāja savu servi, bet pēc tam Sevastovas pasīvās spēles dēļ viņa pamanījās lauzt pretinieces servi un otrajā setā triumfēt ar 7-5.

Savulaik Tiga profesionālajā tenisā sasniedza gana vērā ņemamus augstumus, lai gan pašlaik WTA rangā viņa nav atrodama. Vēl pirms trim gadiem viņa spēlē Baku WTA "International" sērijas turnīra finālā, kurā gan cieta zaudējumu. Savukārt 2017.gada aprīlī rumāniete sasniedza karjeras rekordu pasaules rangā, tajā paceldamās līdz 83.vietai, bet pēc tam viņas sniegumā iestājās kritums un piemeklēja arī veselības problēmas, tāpēc tenisiste uz laiku pārtrauca gaitas aktīvajā sportā.

Tieši turnīrs Bukarestē ir Tigas atgriešanās sacensības. Rīkotāji viņai piešķīra īpašo ielūgumu jeb "wild card", bet pēc tam viņa pārvarēja kvalifikāciju un nodrošināja maču pret Sevastovu. Jau šobrīd rumāniete ir garantējusi atgriešanos WTA rangā.

Abas tenisistes līdz šim savā starpā spēkojušās vienu reizi, un tas pirms trim gadiem notika tieši Bukarestē, kad latviete ar 6-2, 6-2 astotdaļfināla mačā guva panākumu. Tiga pirmajā mačā ar 6-2, 6-1 pārspēja kvalifikācijas "laimīgo zaudētāju", ungārieti Annu Bondaru (WTA 193.), bet Sevastova sīvā cīņā ar ar 5-7, 7-6 (7:4), 7-5 uzvarēja mājinieci Anu Bogdanu, kura ir WTA ranga 127.numurs.

Ceturtdaļfinālā Tiga tiksies ar čehieti Kristīnu Plīškovu (WTA 92.), kura sacensībās izlikta ar astoto numuru.

Sevastovai ierasti Rumānijā klājies sekmīgi, jo gūtas 11 uzvaras 14 mačos, bet pērn šeit iegūts pēdējais no viņas trim WTA tituliem. Vēl pirms trim gadiem viņa finālā abos setos "sausā" zaudēja Rumānijas zvaigznei Simonai Halepai.

Turnīrs Bukarestē noris uz māla seguma.