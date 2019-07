Desmitās sezonas nebūs! "Vefiņš" nolēmis pamest VTB līgu

Klubs vēl nav nācis klajā ar oficiālu paziņojumu, bet tas varētu notikt piektdien.

Kā zināms, "VEF Rīga" nākamsezon atgriezīsies Eirokausos un bez vietējā čempionāta startēs arī FIBA Čempionu līgā. Jau tad bija skaidrs, ka startēšana Vienotajā līgā ir zem lielas jautājuma zīmes, jo apvienot trīs kalendārus ar visiem pārbraucieniem būtu ļoti sarežģīti.

Rīdzinieki Vienotajā līgā spēlējuši kopš 2009./10. gada sezonas. Seškārtējie Latvijas čempioni šajās sacensībās trīs reizes sasnieguši izslēgšanas turnīru, bet aizvadītajā sezonā regulārajā turnīrā palika desmitajā vietā, netiekot "play-off".

Vienotā līga tika dibināta 2008. gadā, bet pirmajā gadā testa režīmā tika izspēlēts īss turnīrs ar astoņu komandu līdzdalību, kur Latviju pārstāvēja vairs neeksistējošā "ASK Rīga".

Tikmēr Eirokausos "VEF Rīga" iepriekšējo reizi piedalījās 2014./15.gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā, bet nākamajā sezonā piedzīvos atgriešanos un FIBA Čempionu līgas grupu turnīrā spēlēs kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas, Čehijas klubu Nimburkas ČEZ un divām kvalifikācijas veiksminiecēm.

Šogad Latvijas čempionāta finālā "VEF Rīga" apspēlēja principiālo pretinieci "Ventspili".