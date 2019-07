Valde izteica pateicību galvenajam trenerim Zībartam, komandas vadības kolektīvām un spēlētājām par profesionalitāti un ieguldīto darbu. Tikmēr valstsvienības ģenerālmenedžerei Guntai Baško uzdots apzināt pretendentus uz sieviešu valstsvienības galvenā trenera amatu.

Zībarts pārskatā norādīja, ka izlases sagatavošanās process čempionātam bija noorganizēts kvalitatīvi - labi treniņu apstākļi, kā arī bija nepieciešamais pārbaudes spēļu skaits. Tomēr treneris neslēpa, ka Eiropas čempionāta spēles parādījušas gan komandas kvalitātes, gan objektīvās problēmas un trūkumus, ko sev par labu izmantot spēja pretinieces.

Tāpat speciālists norādīja, ka nākotnē izlasi, iespējams, sagaidīs vēl vairākas problēmas, jo dāmu konkurencē ir mazs profesionālo spēlētāju skaits, kas stipri ierobežo valstsvienības komplektāciju. Tikmēr ASV studējošās basketbolistes nereti ir neapmierinošā fiziskā kondīcijā, kā arī jaunās sportistes regulāri cīnās ar veselības problēmām, kuru dēļ valstsvienības darbā nevarēja iesaistīties vairākas uzaicinātās kandidātes.

Savukārt Baško izcēla lielisko komandas mikroklimatu, kā arī piezīmēja, ka spēlētājām bijusi liela motivācija pārstāvēt Latvijas izlasi, lai arī vairākas no viņām cīnījās ar savainojumiem. Komandai arī esot liels sarūgtinājums par neizpildīto mērķi čempionātā, tomēr basketbolistes esot apņēmības pilnas to mainīt 2021.gada Eiropas čempionātā.

LBS prezidents Valdis Voins piekrita izlases vadības teiktajam par lielisko mikroklimatu, kā arī pauda sapratni par Zībarta pieņemto lēmumu. "Zībarta vadībā valstsvienība abos Eiropas čempionātos sasniedza augstākas pozīcijas, nekā mūsu komandu vērtēja pirmsstarta prognozēs. Komandā bija ļoti labs mikroklimats un bijām konkurētspējīgi, par spīti robiem sastāvā. Ar attieksmi un stāju sieviešu basketbola valstsvienība apliecināja, ka bija un ir labākā sporta spēļu komanda Latvijā," teica LBS prezidents.

"Uzņemoties atbildību par sportiskā mērķa – olimpisko spēļu – nesasniegšanu, galvenais treneris paziņoja, ka neturpinās darbu valstsvienībā un cilvēciski saprotams, ka viņam vajadzīga atelpa pēc četru gadu darba vienlaikus klubos un valstsvienībā," piebilda Voins. "LBS valde vēl Zībartam veiksmi turpmākajā profesionālajā karjerā un cer šo speciālistu arī nākotnē redzēt Latvijas valstsvienības priekšgalā."

15. jūlijā tiks nosaukta 2021. gada Eiropas čempionāta rīkotājvalstis, bet 22. jūlijā notiks kvalifikācijas turnīra izloze. Kvalifikācijas turnīra spēles notiks 2019. gada novembrī, 2020. gada novembrī un 2021. gada februārī.

Iepriekš jau ziņots, ka Rīgā tika aizvadīta daļa no Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm, kas noritēja no 27. jūnija līdz 7. jūlijam. Rīgā tika aizvadītas divu apakšgrupu turnīra spēles, kā arī divi astotdaļfināla mači, kur vienā no tiem Latvijas izlase piekāpās Zviedrijai, līdz ar to netika nodrošināta dalība 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.

Tikmēr atlikušās grupu turnīra un izslēgšanas spēles tika aizvadītas trijās Serbijas pilsētās - Nišā, Zeraņinā un Belgradā.

Par šī gada čempioni tika kronēta Spānijas izlase, bet otro vietu ieņēma Francija, savukārt bronzu izcīnīja mājiniece Serbijas valstsvienība.

Latvija kontinenta meistarsacīkstes uzņēma otro reizi vēsturē - pirmā reize bija 2009. gadā.