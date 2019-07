Viena no potenciālajām favorītēm Darja Kasatkina atsauksi dalību "Baltic Open". (Foto: Sobala/PressFocus/SIPA/Scanpix)

Viena no galvenajām favorītēm atsauc dalību no prestižā Jūrmalas tenisa turnīra

Citi sporta veidi Jauns.lv / LETA

Viena no potenciālajām favorītēm Darja Kasatkina no Krievijas atsaukusi dalību no Jūrmalā gaidāmā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) pasaules tūres turnīra "Baltic Open", informē rīkotāji.