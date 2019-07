Rodžeram Federeram - 99.uzvara Vimbldonas čempionātā

Turnīra trešais numurs Nadals (ATP 2.) astotdaļfinālā ar 6-2, 6-2, 6-2 droši pieveica portugāli Žuau Souzu, kurš ir pasaules 69.rakete. Nadalam šogad ir iespēja izcīnīt savu 19."Grand Slam" titulu, kas būtu tikai par vienu mazāk nekā leģendārajam tenisistam Rodžeram Federeram (ATP 3.), kuram turnīrā piešķirts otrais numurs, bet astotdaļfinālā viņš ar 6-1, 6-2, 6-2 droši pieveica itāli Mateo Beretīni (ATP 20.), kuram Vimbldonā bija piešķirts 17.numurs. Šveicietis vairs ir tikai vienas uzvaras attālumā, lai svinētu savu 100.panākumu Vimbldonas čempionātā, savukārt "Grand Slam" ceturtdaļfinālos viņš spēlēs jau 55.reizi.

Federera pretinieks ceturtdaļfinālā būs čempionāta astotais numurs no Japānas Kei Nišikori (ATP 7.), kurš ar 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 uzveica Mihailu Kukuškinu no Kazahstānas (ATP 58.).

Citā mačā beļģietis Dāvids Gofēns (ATP 23.), kurš turnīrā izsēts ar 21.numuru, ar 7-6 (11:9), 2-6, 6-3, 6-4 pārspēja spāni Fernando Verdasko, kurš ATP rangā ieņem 37.vietu. Nākamajā kārtā Gofēns spēkosies ar pasaules pirmo raketi serbu Novāku Džokoviču. Sacensību pirmais numurs ar 6-3, 6-2, 6-3 apspēlēja Igo Umbēru, kurš ir pasaules 66.rakete. Džokovičs "Grand Slam" ceturtdaļfinālā spēlēs jau 45.reizi, kas ir visu laiku otrais labākais rezultāts aiz leģendārā Federera.

Tikmēr sacensību 23.numurs Roberto Bautista Aguts no Spānijas (ATP 22.) ar 6-3, 7-5, 6-2 pārspēja Benuā Pēru no Francijas (ATP 32.), kuram Vimbldonā piešķirts 28.numurs. Spānim ceturtdaļfinālā būs jāspēkojas ar turnīra 26.numuru Gido Pelju no Argentīnas (ATP 26.), kurš ar 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (7:3), 8-6 pieveica sacensību 15.numuru Milošu Raoniču no Kanādas (ATP 17.). Peljam šī būs pirmā pieredze "Grand Slam" sacensību ceturtdaļfinālā.

Tikmēr dāmu sacenībās WTA pasaules ranga pirmās vietas īpašniece Ešlija Bārtija no Austrālijas ar rezultātu 6-3, 2-6, 3-6 piekāpās amerikānietei Elisonai Rīskei (WTA 55.).

Līdz ar to pārtrūkusi austrālietes 15 uzvaru sērija visu turnīru ietvaros. Viņa pirmdien arī pirmo reizi zaudēja kādā no setiem kopš šī gada Francijas atklātā čempionāta pusfināla.

Tikmēr 29 gadus vecā Rīske pirmo reizi kādā no "Grand Slam" turnīriem spējusi sasniegt ceturtdaļfinālu. Zīmīgi, ka amerikānietei pēc Vimbldonas iecerētas kāzas.

Cīņā par vietu pusfinālā Rīske tiksies ar savu tautieti Serēnu Viljsamu (WTA 10.), kurai turnīrā piešķirts 11.numurs. Savukārt Viljamsa astotdaļfināla mačā ar 6-2, 6-2 pārspēja Karlu Suaresu Navarro no Spānijas (WTA 31.), kura sacensībās bija izsēta ar 30.numuru.

Tikmēr ukrainiete un pasaules astotā rakete Jeļina Svitoļina, kurai Vimbldonā piešķirts astotais numurs, ar 6-4, 6-2 uzveica Petru Martiču no Horvātijas (WTA 24.), kura turnīrā bija izlikta ar 24.numuru. Svitoļina iepriekš Vimbldonas čempionātā ne reizi nebija sasniegusi sacensību ceturtdaļfinālu.

Citā mačā pasaules 21.numurs Elisa Mertensa no Beļģijas, kurai turnīrā piešķirts 21.numurs, ar 6-4, 5-7, 2-6 piekāpās čehietei Barborai Stricovai (WTA 54.). Tikmēr planētas septītā rakete Simona Halepa, kura ar šādu pašu numuru arī izlikta sacensībās, ar 6-3, 6-3 pieveica vien 15 gadus veco amerikānieti Kori Gaufa, kura WTA rangā ieņem 313.vietu. 15 gadus un 114 dienas vecā ASV tenisiste bija jaunākā Vimbldonas čempionāta astotdaļfināla dalībniece kopš 1991.gada, kad to 15 gadu un 93 dienu vecumā iespēja Dženifera Kapriati.

Savukārt turnīra 19.numurs Johanna Konta no Lielbritānijas (WTA 18.) ar 4-6, 6-2, 6-4 pārspēja pasaules un sacensību sesto raketi Petru Kvitovu no Čehijas.

Vimbldonas čempionāts ilgs līdz šīs nedēļas beigām.