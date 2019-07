Nitišs iekļūst rallijkrosa pasaules čempionāta posma finālā

Abi latvieši startēja vienā pusfināla braucienā - Nitišs no pirmās rindas, bet Baumanis no trešās. Startā Nitišs saglabāja otro vietu, kamēr Baumanis pirmajā aplī devās Džokera aplī, no kura atgriezās sestais.

Turpinājumā Nitišs turējās aiz zviedra Sebastiana Ēriksona muguruas, bet Baumanis pēc sāncenšu neveiksmēm un Džokera apļiem pacēlās jau uz ceturto pozīciju. Tiesa, Baumanis savu ceturto pozīciju zaudēja lietuvietim Rokam Baciuškam, kamēr Nitišs ceturtajā aplī devās Džokera aplī, no kura trasē atgriezās trešais.

Līdz finišam Nitišs noturēja savu trešo pozīciju, uzvaru svinēja Ēriksons, bet otrais bija soms Niklass Grēnhelms. Šī trijotne iekļuva finālā, bet ceturto vietu atguva tehniskas problēmas piedzīvojušais Baumanis, kurš palika ārpus finālistiem.

No otra pusfinālā finālā iekļuva zviedru brāļi Kevins un Timijs Hanseni, kā arī nīderlandietis Kevins Abrings.

Jau ziņots, ka pirms tam kvalifikācijā Nitišs bija ceturtais, bet Baumanis ieņēma devīto pozīciju.

Iepriekš jau ziņots, ka piektajā posmā, kas norisinājās Norvēģijā, Baumanis sacīkstes noslēdza ceturtajā vietā, tomēr vēlāk pēc konkurenta diskvalifikācijas latvietis pakāpās uz trešo vietu un izcīnīja savu pirmo trofeju kādā no pasaules rallijkrosa čempionāta posmiem.

Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc pieciem posmiem līderis ar 107 punktiem ir zviedrs Timijs Hansens, kuram ar 106 punktiem seko brālis Kevins. Tikmēr trešo vietu ar 92 punktiem ieņem Bakerūds, bet Baumanis ar 79 punktiem atrodas ceturtajā pozīcijā, kamēr piekto vietu ar 78 punktiem dala krievs Timurs Timerzjanovs un soms Niklass Grēnhelms. Savukārt Nitišs ar dalību vienā posmā iekrājis piecus punktus un atrodams 20. pozīcijā.

Pasaules čempionātā šogad kopumā būs desmit posmi, no kuriem devītais septembrī notiks Biķernieku trasē. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, seriālu pametušas vairākas rūpnīcas komandas, kā arī iepriekšējo gadu vadošie piloti.