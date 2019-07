Par "Ghetto Nextball" futbola frīstaila čempionu kronēts polis Kielars

“Ghetto Nextball” startēja dalībnieki vecumā līdz 18 gadiem, pārstāvot Itāliju, Nīderlandi, Zviedriju, Lielbritāniju, Poliju un Baltkrieviju. Otrdien futbola frīstaila meistari kopā ar tiesnešiem un organizatoriem trijās Rīgas vietās – pie Brīvības pieminekļa, pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Centra sporta kvartālā – sarīkoja improvizētas sacensības gan pamatdisciplīnā, gan papildus konkursos, lai saņemtu pirmos novērtējumus un izveidotos sportistu rangs.

Foto: Publicitātes

Trešdien Grīziņkalna Kolizejā “Ghetto Nextball” galvenā batla finālā Polijas frīstailers Pjotrs Kielars pārspēja Zviedrijas pārstāvi Joje Lindgārdu. Tieši Kielars no 19. līdz 24. augustam Prāgā (Čehija) piedalīsies par pasaules frīstaila čempionātu sauktajā “Super Ball”, kur startēs apmēram 400 šīs futbola discplīnas meistaru no visas pasaules.

“Ghetto Nextball” ietvaros notika arī sacensības vēl trijās kategorijās. “Call Me Maybe“ vērtējumā uzvarēja Marts Pools (Nīderlande), apsteidzot citus trīs finālā iekļuvušos frīstailerus – Milošu Stopinski (Polija), Mihailu Azarenoku (Baltkrievija) un absolūto čempionu Kielaru. “Show Me What You Got“ labākais bija Alekss Sids no Lielbritānijas, bet finālā iekļuva arī Azarenoks un Lindgards. “7 to smoke“ uzvarēja Vigo Krafts no Zviedrijas.

“Ghetto Games” kopā ar Eiropas vadošo frīstaila organizāciju “DaMove” (Itālija) pirms gada Grīziņkalnā sarīkoja “Ghetto Football Freestyle. Rising Stars” sacensības, kurās astoņu valstu uzlecošo zvaigžņu konkurencē par uzvarētāju kļuva zviedrs Viktors Ludvigs Olofsons, kurš arī šogad ieradās Rīgā, taču bija viens no trijiem žūrijas locekļiem. Kopā ar viņu sportistu sniegumu izvērtēja trīskārtējais pasaules futbola frīstaila čempions Mihals “Michryc” Ričajs un Gļebs “Bengau” Karpovs no Krievijas.

Foto: Publicitātes

Futbola frīstaila būtība ir triku izpildīšana ar futbola bumbu. Uzstāšanās laikā atļauts izmantot visas ķermeņa daļas, izņemot rokas. Tā ir salīdzinoši jauna futbola disciplīna, kas popularitāti ieguva gadsimta sākumā, pateicoties interneta attīstībai un futbola reklāmām, kurās bieži tiek izmantoti frīstaila elementi. Protams, “YouTube” platforma nodrošina milzu publicitāti labākajiem meistariem.



Paralēli “Ghetto Nextball” Grīziņkalnā notika arī tradicionālais “Ghetto Football” turnīrs, kurā šoreiz startēja 127 komandas. 17+ grupā otro reizi šovasar Grīziņkalnā triumfēja 2018. gada čempionvienība “72”, finālā pārspējot “BJFK Jēkabpils”, bet sezonas ranga līderiem “TGK” šoreiz trešā vieta.

Foto: Publicitātes

17+ grupā notikušajos gandarījuma izslēgšanas turnīros par B līmeņa uzvarētāju kļuva “Domen”, bet C kategorijā labākie bija “Kalovaja Massa”. Par 17+ sieviešu turnīra čempionēm kļuva “Rīgas tjolkas”, U16 grupā – “Nike Strike”, U13 grupā – “Getiņš Ogrē”, U11 grupā – “XXX”.



“Ghetto Football” sezonas turpinājumā sestdien, 6. jūlijā visu futbolistu ceļi vedīs uz Daugavpili, kur notiks ne tikai tradicionālais “3:3” turnīrs, bet arī Daugavpils Futbola maratons 12 stundu garumā. “Ghetto Football” spēles Daugavpilī notiks 17+ un U16 grupā gan vīriešiem, gan sievietēm, kā arī U14 un U12 ieskaitē zēniem un U13 meiteņu komandu konkurencē. Komandu reģistrācija uz vietas Daugavpilī, Vienības laukumā no plkst. 11:00, bet plkst. 12:00 iecerēts maču sākums. Futbolistiem un līdzjutējiem būs iespēja izmēģināt spēkus arī “Pannas” laukumā, galda futbolā vai pie spēļu konsolēm “FIFA 19”.

Foto: Publicitātes

“Ghetto.lv” mājas lapā vēl turpinās arī komandu reģistrācija Daugavpils Futbola maratonam. Pirmo reizi norisināsies futbola maratons 12 stundu garumā, kurā uz īpaša seguma laukuma sacentīsies dažādu profesiju pārstāvji un Latvijā zināmas personības, kā arī tiek aicinātas pieteikties citas brīvi izveidotas komandas. Dalība sacensībās ir bez maksas.

3. jūlija “Ghetto Football” laureāti:

17+ grupas A “Play-off”

1. “72” (Maksims Osipovs, Iļja Šeptuns, Konstantins Zabarovskis, Artjoms Loginovs);

2. “BJFK Jēkabpils” (Maksims Potlovs, Vitālijs Kudrjašovs, Rainers Ragainis);

3. “TGK” (Maksims Kuršs, Andrejs Burenkovs, Artjoms Kurazovs, Eduards Martins).

17+ grupas B “Play-off”

1. “Domen” (Danila Cajevskis, Vladislavs Pristroms, Artjoms Ivanovs, Artūrs Meirāns);

2. “Kevin” (Vladislavs Staršovs, Deniss Ļebedevs, Gļebs Žaleiko, Oļegs Petrovs);

3. “Never Give Up” (Arturs Gilevs, Santis Takens, Vladislavs Sematovics, Vadims Fedosovs).

17+ grupas C “Play-off”

1. “Kalovaja Massa” (Vjačislavs Šakels, Aleksejs Dedelis, Oļegs Skorinkins).

17+ sieviešu grupa

1. “Rīgas tjolkas” (Aļevtina Gutmane, Klinta Mārtiņjekaba, Olga Zadorožņuka);

2. “Forever Young” (Anna Belova, Ksenija Pičugina, Susanna Airapetjana, Margarita Pičugina);

3. “Pilsētnieces” (Enija Vēbere, Beāte Minkeviča, Samanta Sloka, Kate Ķelle).

U16 grupas A “Play-off”

1. “Nike Strike” (Olivers Freimanis, Dmitrijs Skugarevs, Rainers Mūrnieks, Arturs Krancmanis);

2. “Kas Tev sāp” (Rodrigo Strautiņš, Aksels Zvinģelis, Rolands Strautiņš, Roberts Dambergs);

3. “Devīto nepabeidzām” (Toms Dušelis, Bertrams Pjatkins, Miks Smildziņš, Roberts Līdaka).

U16 grupas B “Play-off”

1. “Ace” (Olivers Freimanis, Dmitrijs Skugarevs, Rainers Mūrnieks, Arturs Krancmanis).

U13 grupa

1. “Getiņš Ogrē” (Romans Afanasjevs, Anrijs Nelsons, Ričards Dimants, Vladimirs Paskovics);

2. “Kaulā gājēji” (Armands Ozoliņš, Patriks Putniņš, Dāvids Ralfs Zāģeris, Toms Ozoliņš);

3. “Pogreb” (Iļja Pavlovs, Daniils Mokejevs, Daniels Struks, Valentīns Cilinskis).

U11 grupa

1. “XXX” (Daņila Sokolovs, Marks Otrohovs, Artūrs Buls);

2. “Turbo rupuči” (Jānis Kazainis, Arvis Muižzemnieks, Mareks Muižzemnieks);

3. “Ogres cīnītāji (Ričards Krepšs, Renārs Lilavs, Rainers Krauze, Matīss Bičkovskis).