"VEF Rīgai" ļoti nopietni pretinieki FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā

Tāpat C apakšgrupā ielozēta Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas un Nimburkas ČEZ no Čehijas.

Šīm komandām pamatturnīra apakšgrupā pievienosies vēl divas kvalifikāciju pārvarējušās komandas. Vienu ceļazīmi uz šo grupu divās kvalifikācijas kārtās sadalīs "Ņižņij Novgorod" (Krievija), "Priština" (Kosova) un Varšavas "Legia" (Polija), bet par otru vietu grupā spēkosies Baras "Mornar" (Melnkalne), Lisabonas "Benfica" (Portugāle) un Groningenas "Donar" (Nīderlande).

"Brose" komandu vēl aizvadītās sezonas sākumā vadīja Ainars Bagatskis. Tā aizvadītajā sezonā Vācijas čempionātā palika piektā, bet FIBA Čempionu līgā aizcīnījās līdz pusfinālam. "Brose" ir deviņkārtēja Vācijas čempione. Bambergas vienība desmit no pēdējām 15 sezonām spēlējusi ULEB Eirolīgā, iepriekšējo reizi to darot no 2015. līdz 2018.gadam, kad komandu pārstāvēja Jānis Strēlnieks.

Tikmēr "Gaziantep" aizvadītajā sezonā Turcijas čempionāta regulārajā turnīrā ieņēma piekto vietu, bet izslēgšanas cīņās apstājās pirmajā kārtā. Savukārt Tenerifes vienība ir Čempionu līgas pirmās sezonas uzvarētāja, bet aizvadītajā sezonā tā izcīnīja sudrabu. "Iberostar" komanda Spānijas čempionātā ieņēma devīto vietu.

Visbiežāk rīdziniekiem nācies tikties ar ČEZ komandu, kas no 2011. līdz 2016.gadam spēlēja VTB Vienotajā līgā. Nimburkas komanda ir pēdējo 16 gadu Čehijas čempione. Tikmēr "Peristeri" pēc konkurentiem atņemtajiem punktiem Grieķijas čempionāta regulārajā turnīrā bija otrā, bet "play-off" cīņās apstājās pusfinālā.

Ja "VEF Rīga" iekļauta starp 24 pamatturnīra dalībniecēm, tad "Ventspils" būs starp tām komandām, kas sadalīs astoņas atlikušās ceļazīmes. Ventspilnieki kvalifikāciju sāks no otrās, izšķirošās, kārtas, kurā tiksies ar kādu no pirmo kārtu pārvarējušajām vienībām - Ungārijas čempioni Sombathejas "Falco" vai Rumānijas spēcīgāko komandu Oradejas CSM.

Pārvarot kvalifikāciju, ventspilnieki spēlēs D apakšgrupā, kur ielozētas Saloniku PAOK (Grieķija), Stambulas "Bešiktaš" (Turcija), Dižonas JDA (Francija), Klaipēdas "Neptūnas" (Lietuva), Brindisi "Happy Casa" (Itālija) un Saragosas "Tecnyconta" (Spānija), kā arī vēl viena kvalifikācijas veiksminiece.

Čempionu līgas turnīrā tiks aizvadīta ceturtā sezona un iepriekš no Latvijas šajās sacensībās piedalījusies tikai "Ventspils" vienība.

Aizvadītās sezonas Latvijas čempione "VEF Rīga" Vecā kontinenta klubu turnīros iepriekšējo reizi piedalījās 2014./2015.gada sezonā, kad spēlēja ULEB Eirokausā.

FIBA Čempionu līgas kvalifikācija sāksies 17.septembrī, bet pamatturnīram starts tiks dots 8.oktobrī.

Aizvadītajā sezonā par FIBA Čempionu līgas uzvarētāju kļuva Itālijas klubs Boloņas "Segafredo Virtus".

Pērnā gada Latvijas čempionvienība "Ventspils" šosezon nekvalificējās FIBA Čempionu līgas izslēgšanas turnīram, jo savā grupā palika sestajā vietā, tomēr tā ieguva iespēju sacensties pēc prestiža līmeni zemākā turnīra FIBA Eiropas kausa izslēgšanas sacensībās, kur gan nepārvarēja pirmo kārtu.