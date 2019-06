Verstapens pāris apļus pirms finiša apsteidz Leklēru un uzvar Austrijas "Grand Prix"

Verstapens vien pāris apļus pirms finiša apsteidza Monako pilotu Šarlu Leklēru, tādējādi liedzot jaunajam "Ferrari" braucējam izcīnīto pirmo uzvaru karjerā.

Sacensības no "pole-position" sāka 21 gadu vecais Leklērs, kurš startā noturēja pirmo vietu. No augšgala pilotiem kāpums padevās tikai šī brīža čempionam Lūisam Hamiltonam no Lielbritānijas ("Mercedes"), kurš no ceturtās vietas startā pakāpās uz trešo pozīciju. Tikmēr Verstapens no trešās vietas atkāpās uz septīto pozīciju.

Sacensību turpinājumā aiz Leklēra sekoja abi "Mercedes" piloti Valteri Botass un Hamiltons, taču britam ātri vien nācās mainīt priekšējo antispārnu. Tikmēr Verstapens turpināja kāpt uz augšu un 15 apļus pirms finiša nonāca otrajā pozīcijā.

Nīderlandietis tuvojās Leklēram un trīs apļus pirms finiša neveiksmīgi uzbruka Leklēram, bet apli vēlāk trešajā pagriezienā Verstapens apdzina savu konkurentu.

Verstapens Leklēru finišā apdzina par nepilnām trim sekundēm, bet trešais bija soms Botass. Kā ziņo F-1, tas ir visu laiku jaunākais pjedestāls sacensību vēsturē.

Tikmēr ceturtais bija Leklēra komandas biedrs Sebastjans Fetels, piekto vietu ieņēma Hamiltons, bet pirmo sešinieku noslēdza brits Lendo Noriss no "McLaren". Tālāk sekoja francūzis Pjērs Gaslī ("Red Bull"), astotais bija spānis Karloss Sainss juniors ("McLaren"), bet pirmo desmitnieku noslēdza soms Kimi Reikenens un Antonio Džovinaci (abi - "Alfa Romeo").

Verstapens šajās sacensībās tika pie papildu punkta par ātrāko apli.

"Mercedes" komandas piloti bija uzvarējuši visos astoņos šosezon aizvadītajos posmos, Hamiltonam tiekot pie sešiem panākumiem, bet svētdien Verstapens pārtrauca šo sēriju.

Čempionāta kopvērtējumā līderis Hamiltons astoņos posmos iekrājis 197 punktus, kamēr otrais ar 166 punktiem ir Botass. Tālāk ar 126 punktiem ir Verstapens, kuram ar 123 punktiem seko Fetels, bet piektais ar 105 punktiem ir Leklērs.

Nākamais posms notiks pēc divām nedēļām, kad piloti spēkosies par Lielbritānijas Lielo balvu.