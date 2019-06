Madrides "Real" par teju 50 miljoniem iegādājas Francijas izlases aizsargu Mendī

Mendī, kuram ir 24 gadi, līgumu ar Madrides klubu parakstījis uz sešiem gadiem. Iepriekšējās divas sezonas viņš pavadīja Francijas komandā Lionas "Olympique".

Līdz ar to šajā vasarā "Real" sastāvu papildinājusi jau ar četriem futbolistiem - bez Mendī komandai pievienojušies Edens Azārs, Eders Militāu un Luka Jovičs. Kopējie tēriņi jau sasnieguši aptuveni 300 miljonus eiro. Visdārgākais no šiem futbolistiem bija Azārs, kura pāreja no Londonas "Chelsea" ar visiem bonusiem varētu izmaksāt pat nepilnus 150 miljonus eiro.

Mendī plašākai publikai kā "Real" futbolists tiks demonstrēts trešdien, bet iepriekšējā sezonā viņš teicami spēlēja Lionas kluba rindās, palīdzot tam sasniegt UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālu. Tāpat pērn rudenī aizsargs pirmo reizi izpelnījās izsaukumu uz Francijas izlasi, kur pagaidām aizvadījis ''cetras spēles.

Vēl pirms diviem gadiem Mendī spēlēja Francijas otrās līgas komandā "Le Havre". Tieši šajā klubā viņš uzsāka savas profesionāļa gaitas.

Madrides komanda aizvadīja neveiksmīgu sezonu, Spānijas čempionātā ieņemot trešo vietu, UEFA Čempionu līgā apstājoties izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā, bet Karaļa kausā nepārvarot pusfinālu.