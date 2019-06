Jau ziņots, ka Latvijas handbolisti trešdien Valmierā ar 25:24 (14:10) uzvarēja Slovēniju, pirmo reizi vēsturē sasniedzot Eiropas čempionāta finālturnīru.

"Negribu teikt, ka šis ir pārsteigums. Mēs mērķtiecīgi gājām uz to, lai mums beidzot izdotos. Domu gājiens apmēram tāds arī bija - ja ne tagad, tad pēc tam varbūt to arī nepaveiksim. Šobrīd varbūt vēl šis sasniegums nav līdz galam apjausts, vēl jānosēžas emocijām. Visiem jāpiesēž, jāaptver tas viss un arī jānosvin," prieku pēc uzvaras pār Slovēniju neslēpa Dude, kurš pats nesen atgriezies no traumas. "Uz maču pret Slovēniju devāmies kā uz visu vai neko. Pats neesmu labākajā formā, bet puiši spēlēja caur sāpēm un ar sakostiem zobiem. Atdeva no sevis visu."

"Trauma morāli bija drausmīga. Kad atgriezos, man bija tikai viens mērķis - palīdzēt komandai šajās divās spēlēs izcīnīt vismaz to vienu nepieciešamo punktu. Sportiski šis izcils sezonas noslēgums," gandarīts bija Dude.

Latvijas izlases kapteinis uzteica arī komandas garu.

"Džekiem bija mikrotraumas, bet par to neviens nedomāja. Visi bija noskaņojušies. Aiz mūsu mugurām bija ģimenes, bet pakārtojām visu handbolam. Daudzi ņēma brīvdienas un atvaļinājumus, lai mēs beidzot izdarītu to, kas nevienam nebija izdevies," uzsvēra Dude.

Slovēnija jau iepriekš bija nodrošinājusi iekļūšanu Eiropas čempionātā, bet Dude uzsvēra, ka Latvijas izlase uz šo spēli gatavojusies, it kā pretinieki uz Valmieru atbrauktu optimālajā sastāvā. "Mums bija vienalga, ar kādiem spēlētājiem viņi atbrauks, jo zinājām, ka spēle tik un tā būs grūta."

Kapteinis arī sacīja, ka iekļūšana Eiropas čempionātā vairākiem Latvijas handbolistiem var pavērt durvis uz spēcīgākām līgām.

Lielisku sniegumu trešdienas spēlē demonstrēja Latvijas labākais handbolists Dainis Krištopāns un vārtsargs Artūrs Kuģis.

"Nav noslēpums - Dainis ir augstākā līmeņa handbolists, tāpēc daudz spēlējam caur viņu. Mūsuprāt, viņš ir labākais spēlētājs pasaulē, jo viņš var visu - spēlēt viens pret viens un kolektīvā, cīnīties aizsardzībā. Savam augumam viņš ir arī ļoti kustīgs. Tas ir tikai loģiski, ka daudz spēlējam uz viņu, bet tas rada brīvākas rokas arī pārējiem," norādīja Dude.

Krištopāns Latvijas uzvaru trešdien sekmēja ar 11 gūtiem vārtiem.

Kvalifikācijas grupas kopvērtējuma vadībā ar astoņiem punktiem piecās spēlēs atrodas Slovēnija un Latvija, abām iegūstot tiesības spēlēt Eiropas čempionātā. Divus punktus četrās cīņās ieguvusi Nīderlande, kamēr bez punktiem ir Igaunija.

Vēl šīs grupas ietvaros Igaunija ceturtdien uzņems Nīderlandi, pret ko Latvija svētdien izbraukumā noslēgs kvalifikācijas turnīru.

Kvalifikācijas turnīrā piedalās 32 valstu izlases, kas tika ielozētas astoņās grupās pa četrām komandām katrā. Šis kvalifikācijas turnīrs ir plašākais, kāds jebkad noticis. Eiropas čempionātam kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Latvijas nacionālā izlase kvalifikācijas turnīra pirmajās piecās spēlēs izcīnījusi četras uzvaras, vienīgo zaudējumu piedzīvojot pirmajā spēlē viesos pret 2017.gada pasaules čempionāta bronzas medaļnieci Slovēniju (21:27). Turpinājumā Latvija savā laukumā Valmierā ar 29:25 pieveica Nīderlandi, savukārt aprīlī Latvija gan viesos (24:18), gan Valmierā (30:24) apspēlēja Igaunijas handbolistus.

Eiropas čempionāta finālturnīram jau pirms atalses bija kvalificējušās tā organizatores Zviedrija, Austrija un Norvēģija, kā arī esošā Eiropas čempione Spānija. 2020.gadā Eiropas čempionātā pirmoreiz piedalīsies 24 valstu izlases (iepriekš - 16). Eiropas čempionāta finālturnīrs norisināsies no 2020.gada 10. līdz 26.janvārim.