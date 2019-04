Kannavaro vien pēc divām spēlēm pamet Ķīnas izlases galvenā trenera amatu

Kannavaro vadībā Ķīnas valstsvienība zaudēja divās pārbaudes spēlēs savā laukumā Taizemei un Uzbekistānai, abām cīņām noslēdzoties ar rezultātu 0:1. Par komandas stūrmani viņš tika apstiprināts vien martā.

Bijušā futbolista aiziešana no amata radījusi pamatu spekulācijām, ka pie Ķīnas izlases stūres negaidīti varētu atgriezties cits itālis Marčelo Lipi, kurš no šī posteņa aizgāja vien pirms trim mēnešiem, pamatojot to ar vēlmi atgriezties dzimtenē un atpūsties.

Tikmēr 45 gadus vecais Kannavaro turpinās darbu ar Ķīnas Superlīgas komandu Guandžou "Evergrande Taobao".

Itāļu speciālists "Evergrande Taobao" vadīja laika posmā no 2014.gada novembra līdz 2015.gada jūlijam, kas bija viņa pirmā pieredze kā galvenajam trenerim, bet pēc tam Kannavaro vadīja Saūda Arābijas vienību Rijādas "Al-Nassr" un citu Ķīnas komandu Tjandziņas "Quanjian".

Futbolista karjeras laikā centra aizsargs pārstāvēja Turīnas "Juventus", Madrides "Real", Milānas "Inter", "Napoli", "Parma" un Dubaijas vienību "Al-Ahli". "Parma" vienības sastāvā viņš 1999.gadā triumfēja UEFA Eiropas līgā.

Kannavaro aizvadīja 136 spēles Itālijas izlasē un guva divus vārtus. 2006.gadā viņš kā kapteinis kļuva par Pasaules kausa ieguvēju Itālijas izlases sastāvā. Tajā pašā gada viņš tika atzīts par pasaules labāko futbolistu.