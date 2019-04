Futbola kluba "Zurich" treneris par savu atlaišanu uzzina no komandas "Twitter" paziņojuma

Par to, ka Maludā atbrīvots no uzbrucēju trenera pienākumiem, "Zurich" ceturtdien paziņoja savā oficiālajā "Twitter" kontā, uz ko pats speciālists turpat atbildēja: "Tiešām? Es par to neko nezināju."

Zīmīgi, ka Cīrihes klubs savā paziņojumā norādīja par sadarbības pārtraukšanu pēc abpusējas vienošanās.

Pašlaik 38 gadus vecais francūzis Maludā ar "Zurich" uzbrucējiem strādāja kopš februāra, bet klubs norādīja, ka bijušais futbolists ir iesaistīs vēl citos projektos un viņam neesot pietiekami daudz laika tiešajiem pienākumiem.

really I didn't know that..?? — Florent Malouda (@realflorentm) April 11, 2019

Maludā kopā ar Anglijas klubu Londonas "Chelsea" 2012.gadā triumfēja UEFA Čempionu līgā, bet 2006.gadā viņš kopā ar Francijas izlasi spēlēja Pasaules kausa finālā.

"Zurich" ar 34 punktiem 28 spēlēs Šveices čempionātā ieņem sesto vietu. Starp desmit komandām tā ir dalītā otrajā vietā starp vismazāk vārtus guvušajām vienībām.