Jauns.lv jau ziņoja, ka Maiami policija 11. marta vakarā aizturēja 30 gadus veco Makgregoru, kurš uz uzbrucis kādam fanam, kurš to mēģinājis nofotogrāfēt pēc iziešanas no naktskluba. Īru tas esot saniknojis, kurš izsitis telefonu fanam no rokām, uzkāpis tam virsū un pēc tam paņēmis. Starpgadījums ticis fiksēts kamerās.

Makgregoram tika izvirzītas apsūdzības mantas bojāšanā un laupīšanā. Drošības nauda tika noteikta 12 500 dolāru (11 000 eiro) apmērā, kas arī drīzumā tika samaksāta.

Kadrs no konflikta pie naktskluba. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Makgregors sportā popularitāti ieguva 2017. gadā, kad boksa mačā cieta zaudējumu slavenajam Floidam Meivezeram. Pagājušajā gadā Makgregors "Ultimate Fighting Championship 229" šovā piekāpās Krievijas cīkstonim Habibam

Nurmagomedovam, kurš pēc cīņas sarīkoja nekārtības. Pēc uzvaras Nurmagomedovs nespēja nomierināties un izlēca no ringa, dodoties pārmācīt Makgregora komandas pārstāvi, kurš krievu verbāli izaicinājis visas cīņas laiku. Tikmēr ringā palikušajam Makgregoram uzbruka Nurmagomedova komandas pārstāvji, starp kuriem bija Tuhugovs.

Īrs ar likuma pārkāpšanu saskāries iepriekš. 2018. gadā Ņujorkā Makgregors ar kādu priekšmetu sadauzīja autobusa logu. Magregors tika apsūdzēts par uzbrukumu un kriminālu darbību veikšanu.

Beidz un tomēr nebeidz karjeru

Skandalozais īru jaukto cīņu mākslas (MMA) cīkstonis Konors Makgregors daudziem par lielu pārsteigumu marta beigās paziņoja, ka beidz sportista karjeru.

Vien 30 gadus vecais īru cīkstonis, kurš pēdējos gados sacenties prestižajās Ultimate Fighting Championship (UFC) sacensībās savā tvitera kontā ierakstījis, ka aiziet no sporta.

“Hei, draugi! Man ir ātrs paziņojums – šodien esmu nolēmis beigt karjeru sporta veidā, ko pazīstam kā jaukto cīņu mākslu jeb MMA. Vēlu veiksmi saviem vecajiem kolēģiem turpmākajās cīņās. Tagad pievienošos saviem karjeru beigušajiem partneriem. ”Pina Colada” no manis, draugi,” savā ”Twitter” kontā raksta raksta Makgregors.

Interesanti, ka savā karjeras noslēgšanas ierakstā Makgregors pieminējis "Pina Colada" alkoholisko kokteili (pārsvarā gatavo no gaišā ruma) nevis "Propper 12 Irish Whiskey", kura īpašnieks ir pats un pēdējā laikā aktīvi reklamējis savos sociālajos tīklos. Tiesa, kokteiļa nosaukumā pieminēts arī vārds "Propper", tāpēc jāsecina, ka konors ierosina mainīt tradicionālās "Pina Colada" recepti un pievienot tai viskiju nevis gaišo rumu.

Saistītās ziņas Skandalozais Makgregors atzīst savu vainu noziedzīgu nodarījumu veikšanā Cīkstoņa treneris atklāj pārsteidzošus faktus par bravūrīgo Konoru Makgregoru un viņa attieksmi pret naudu MMA zvaigznei Makgregoram lielākās nepatikšanas dzīvē. Viņa dzīvībai draudot briesmas

Makgregors bērnībā nodarbojies ar Īrijā tik populāro futbolu, bet 12 gadu vecumā pievērsās boksam. Šajā sporta veidā Makgregors kļuva arī par Īrijas čempionu. Iespējams, tieši šī kādreizējā pieredze boksā lika viņam piekrist uz karjeras ienesīgāko cīņu - spēkošanos boksa ringā ar profesionālajā karjerā ne reizi nezaudējušo amerikāni Floidu Meivezeru junioru.

Šī boksa cīņa, kas notika 2017. gada augustā, kļuva par visu laiku otro ienesīgāko šī sporta veida vēsturē.

Šī nebija pirmā reize, kad Makgregors paziņojis par sportista karjeras beigām. Iepriekš bez sporta viņš iztika trīs dienas, bet šoreiz - trīs reizes ilgāk - deviņas dienas.

Apsūdzība seksuālā uzbrukumā

Dienu pēc ziņām par karjeras beigām izskanēja runas, ka Konors Makgregors tiek turēts aizdomās par seksuālu uzbrukumu.

Kā vēsta "The New York Times", šobrīd Makgregora dzimtajā Īrijā saistībā ar sūdzību par seksuāla rakstura uzbrukumu notiekot izmeklēšana. Zīmīgi, ka šī informācija nākusi gaismā vien neilgu brīdi pēc tam, kad 30 gadus vecais sportists paziņoja par karjeras beigām. Tikmēr Makgregora pārstāvji noliedz, ka tas būtu iemesls runām par karjeras beigšanu.

Savukārt "The New York Times" informē, ka janvārī Makgregoru varasiestādes izjautājušas par decembrī sievietei veiktu seksuāla rakstura uzbrukumu, bet incidents esot noticis vienā no Dublinas viesnīcām, kur sportists regulāri iegriežoties.