Skujiņš piedalās atrāvienā Basku tūres trešajā posmā

Šajā posmā dalībniekiem vajadzēja veikt aptuveni 191 kilometru, kurā bija divi kāpumi. Skujiņš ātri iesaistījās atrāvienā, kurā piedalījās astoņi riteņbraucēji, viņu pārsvaram vienubrīd pārsniedzot trīs minūtes.

Latvietis bija aktīvs starpfinišos, no kuriem vienā izcīnīja uzvaru, bet citā bija otrais. Tiesa, piecus kilometrus pirms finiša peletons, spītējot smagam kritienam, noķēra vadošos sportistus.

Savu otro uzvaru šī gada tūrē izcīnīja vācietis Maksimiliāns Šahmans no "BORA - hansgrohe" vienības, kurš pirmo vietu nodrošināja sacensību pēdējos metros. Vēl uz goda pjedestāla kāpa divi itāļi - Djego Ulisi no "UAE-Team Emirates" komandas un Enriko Bataljins no "Katjuša-Alpecin" vienības.

Tikmēr Skujiņš uzvarētājam zaudēja trīs minūtes un 46 sekundes, kas viņam deva 113. vietu.

Kopvērtējumā līderis pēc trim posmiem ir Šahmans, kurš tuvākos sekotājos apsteidz par 33 sekundēm. Tikmēr Skujiņš zaudē 18 minūtes un 27 sekundes, kas viņam dod 128. vietu. Sprinteru ieskaitē Skujiņš ir 37. vietā, bet kalnu karaļa vērtējumā - ceturtajā pozīcijā.

Šajā velobraucienā būs seši posmi, tūrei noslēdzoties sestdien. Basku velobrauciens norisinās 59. reizi, bet 1991. gadā tajā trešo vietu izcīnīja Latvijas riteņbraucējs Pjotrs Ugrjumovs.