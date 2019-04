Kuruca pārstāvētā "Nets" nodrošina vietu NBA izslēgšanas turnīrā

"Nets" basketbolisti izbraukumā ar rezultātu 108:96 (31:25, 21:19, 30:25, 26:27) pārspēja Indiānas "Pacers", kas ļāvis nostiprināties Austrumu konferences kopvērtējuma septītajā vietā, taču uzreiz aiz pirmā astoņnieka esošās Maiami "Heat" un Šarlotas "Hornets" komanda no Bruklinas kluba atpaliek jau par trīs uzvaru tiesu, lai gan tām līdz regulārā čempionāta beigām atlikušas tikai divas kārtas.

"Nets" izslēgšanas turnīrā iepriekšējo reizi spēlēja 2015.gadā.

Svētdienas mačā Kurucs laukumā devās "Nets" starta pieciniekā, taču nospēlētajās 16 minūtēs no spēles iemeta tikai divus no desmit metieniem, kopumā gūdams četrus punktus. Viņš grozā raidīja divus no astoņiem divpunktu metieniem, kamēr abi trīspunktnieki lidoja grozam secen.

Vēl latvieša kontā septiņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda un viena piezīme. Kamēr viņš bija laukumā, "Nets" ielaida par diviem punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija sliktākais rādītājs komandā.

"Nets" sastāvā rezultatīvākais ar 20 punktiem bija D'Endželo Rasels, kamēr 19 punktus pievienoja Džo Heriss.

Savukārt "Pacers" sastāvā ar 17 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām atzīmējās lietuvietis Domants Sabonis, bet 16 punktus sameta Tadeuss Jangs.

"Nets" šajā mačā izcīnīja diezgan drošu uzvaru, jo "Pacers" pāris reizes uz neilgu laiku vadībā izvirzījās tikai pirmajā ceturksnī, bet pēc tam Bruklinas komanda kontrolēja notikumus laukumā, tai noslēdzošajā ceturtdaļā sasniedzot gandrīz 20 punktu vadību.

Ar 41 uzvaru 81 spēlē "Nets" komanda Austrumu konferences kopvērtējumā ir septītajā vietā, kamēr "Pacers" ar 47 panākumiem ir piektajā pozīcijā.

Regulāro sezonu "Nets" noslēgs trešdien, kad uzņems Maiami "Heat".