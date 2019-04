Porziņģis pamet 1,6 miljonus sekotāju un izdzēšas no "Instagram"

Porziņģa "Instagram" kontam @kporzee bija vairāk nekā 1,6 miljoni sekotāju, bet nu tas ir izdzēsts. Tieši Kristaps bija uzskatāms par ietekmīgāko latvieti šajā sociālajā platformā.

Pēdējās dienās Porziņģa 514 ierakstiem bija parādījušies daudzi naidīgi komentāri saistībā ar ierosināto izvarošanas krimināllietu.

Daudziem Kristapa sekotājiem būs jāsamierinās, ka latvietis par sevi informēs vairs tikai "Twitter" kontā.

Apsūdzībai varētu nebūt spēcīga pamata

Tikmēr ietekmīgā medija "The New York Times" žurnālisti Marks Steins un Kevins Dreipers tikuši pie informācijas, ka Kristapa Porziņģa pasūdzībai izvarošanā varētu nemaz nebūt spēcīga pamata.

Abi pasaulslavenā medija žurnālisti sazinājušies ar kādu cilvēku, kurš esot bijis pietuvināts Porziņģa maiņas darījumam starp Ņujorkas "Knicks" un Dalasas "Mavericks". Šī persona, kura vēlas palikt anonīma, jo nav tiesīga izpaust līguma detaļas, atklājusi faktu, ka NBA vadība nekādā gadījumā nebūtu pieļavusi maiņas darījumu, ja viņu rīcībā būtu "spēcīga" pārliecība, ka latvietis varētu tikt atzīts par vainīgu.

Šī iemesla dēļ arī Dalasas klubs saistībā ar Kristapa Porziņģa pāreju esot saņēmis informāciju vien par to, ka procesā esot "izspiešanas" lieta.

Draud pat cietumsods

Latvijas basketbola zvaigznes Kristapa Porziņģa apsūdzības izvarošanā un fiziskā spēka lietošanā var pamatīgi ietekmēt viņa turpmāko sportista karjeru un dzīvi kopumā. Nopietnas problēmas Kristapam var rasties pat tad, ja viņa vaina netiek pierādīta.

Apsūdzība izvarošanā ir ļoti nopietna prasība. Ja tiek izvirzīta apsūdzība, ko pastiprina pierādījumi, un nerodas kādi vainu mīkstinoši apstākļi, tad pret Kristapu tiks ierosināta krimināllieta. Pēc Ņujorkas likumiem par pirmās pakāpes izvarošanu draud cietumsods no pieciem līdz 25 gadiem. Otrās pakāpes izvarošanā, kas, visticamāk, attiecas uz šo situāciju, cietumsods var sasniegt septiņus gadus. Lietas izskatīšanu var ietekmēt fakts, vai cietušais bijis bezpalīdzīgā stāvoklī, jo pagaidām nav oficiāli skaidrs – viena vai abas no iesaistītajām personām lietojušas alkoholiskos dzērienus vai kādas citas apreibinošas vielas, kas ietekmējušas viņu rīcību un lēmumu pieņemšanu, vēsta Sports Illustrated.

Ietekmīgais ASV medijs vēsta, ka iespējamais ieslodzījums nav vienīgais, kas ietekmē izvarošanā apsūdzēto dzīvi Ņujorkā. Notiesājoša sprieduma gadījumā cilvēks tiek iekļauts dzimumnoziedznieku sarakstā uz vismaz 20 gadiem. Šajā laikā seksuālo varmāku likumsargi regulāri novēro un fotografē, kā arī viņam ir jāsniedz piekļuve visiem saviem sociālo tīklu kontiem un e-pasta adresēm.

Izvarošana nav vienīgais iespējamais pārkāpums, par ko var apsūdzēt Porziņģi. Pastāv iespēja, ka viņam izvirza apsūdzību par seksuālu tieksmju apmierināšanu bez otra piekrišanas. Šādas apsūdzības notiesājoša sprieduma gadījumā Ņujorkas likumdošana paredz cietumsodu līdz gadam. Tomēr nereti pirmā šāda pārkāpuma gadījumā notiesātajam piespriež probāciju vai kādu citu ar brīvības atņemšanu nesaistītu sodu. Arī šāda notiesājoša sprieduma gadījumā vainīgais tiek pieskaitīts seksuālajiem varmākām, ziņo Sports Illustrated.

Porziņģis, kuru kaimiņiene apsūdz arī sitienos pa seju, vēl var tikt tiesāts arī par uzbrukumu. Saistībā ar šādu pārkāpumu Ņujorkas likumdošanā ir vairāki panti, no kuriem visos notiesājošais spriedums var beigties ar laiku ieslodzījumā.

Izmeklēšanas gaita

To, vai Kristapam Porziņģim tiks izvirzīta apsūdzība un par kādu pārkāpumu, noteiks dažādi būtiski fakti un pierādījumi, ko cietusī varēs iesniegt policijā.

Ņujorkas pilsētas krimināltiesību aizstāvis Džeremijs Salands kā būtisku izmeklēšanas detaļu min veidu, kā cietusī esot tikusi uzaicināta pie iespējamā apsūdzētā, tāpat tiks analizēts, vai tam ir kādi pierādījumi, izmeklētāji pārbaudīs abu iesaistīto pušu savstarpējās sarakstes, tiks meklēti pierādījumi, vai cietusī var apliecināt iespējamo vardarbību, jo 220 centimetrus lielā sportista iespējamajiem sitieniem vajadzēja atstāt kaut kādas pēdas uz cietušās ķermeņa.

Tiks meklēti iespējamie liecinieki, varētu notikt sarunas ar Porziņģim un apsūdzību iesniedzējai tuvumā bijušiem cilvēkiem, vai abi iesaistītie kādam nav ko stāstījuši par iespējamo incidentu. Tiks arī pētīta iespējamās cietušās rīcība pēc potenciālā nozieguma un tas, vai abu starpā pēc iespējamā incidenta saglabājušās kādas attiecības. “Ja abu starpā saglabājušās kaut vai ne intīmas attiecības, tad izmeklētājiem nāksies padomāt, vai tiešām ir kāds pamats apsūdzībām izvarošanā,” uzskata Salands.

Apsūdzētāja var nonākt aiz restēm

Divdesmit deviņus gadus vecā Kristapa bijusī kaimiņiene, kura ziņojusi, ka Porziņģis viņu esot izvarojis, pati varētu tikt pie apsūdzības. Porziņģa pārstāvji lietā iesaistījuši Federālo izmeklēšanas biroju (FIB), jo no basketbolista tiekot izspiesta nauda. Ja šāds pārkāpums tiek pierādīts un ja tajā brīdī Kristaps jau atradies Dalasā (Teksasas štatā), tad jaunkundzei var tikt piespriests līdz pat 20 gadiem ilgs cietumsods, jo izspiešana notikusi starp dažādiem ASV štatiem. Ja Kristaps tad vēl dzīvojis Ņujorkā, tad iespējamais cietumsods varētu būt mazāks, vēsta Sports Illustrated.

Pēc Salanda domām, būtiski ir arī tas, vai pieprasītā nauda tiešām tika paredzēta brāļa studijām, jo tad tai neesot nekāda sakara ar iespējamajiem miesas bojājumiem. Ja tiktu prasīta kompensācija par notikušo, tad, visticamāk, tiktu panākts izlīgums bez tiesiskas iejaukšanās. Izspiešanas apsūdzību sakarā vēl tiks ņemts vērā fakts, vai kaimiņiene pati ticējusi, ka tikusi izvarota, kas var kļūt viņai notiesājoša sprieduma gadījumā par glābšanās salmiņu.

Porziņģim arī citas problēmas

Pēc Sports Illustrated uzskata, Kristapam lielākā problēma, protams, var būt nokļūšana ieslodzījumā, tomēr arī ar to nedienas nebeidzas un turpmākā karjera var tikt apdraudēta.

Nav izslēgts, ka apsūdzētāja iesniedz arī civilprasību, kur patiesības pierādīšanai vajag krietni mazāk nekā kriminālprasībā. Pēc publiski izskanējušās sūdzības var secināt, ka pret Porziņģi var pieteikt prasību par uzbrukumu, par apzinātu emocionālu ciešanu nodarīšanu, rasistiskiem izteikumiem, cilvēka brīvības ierobežošanu un daudz ko līdzīgu. Civilprasība var tikt apmierināta vien ar naudas atlīdzību, tomēr notiesājošs spriedums var kļūt par nāvējošu latvieša reputācijai.

Porziņģis gan var paglābties no jebkādas tiesvedības, jo Ņujorkas likumdošana paredz, ka prasītājam tiesā jāiesniedz prasība gada laikā, tomēr seksuāla rakstura noziegumos mēdz būt izņēmumi līdz pieciem gadiem.

Kristapam jābaidās ir arī par NBA un Dalasas Mavericks reakciju, jo abas organizācijas aktīvi cīnās pret seksuālo vardarbību. Dalasas klubam pavisam nesen bija šāda problēma, un tas nevēlas bojāt savu reputāciju, un NBA nepieļauj vardarbību ģimenē. Pēdējos pāris gados divi spēlētāji tika sodīti par vardarbību pret savām dzīvesbiedrēm – Džabari Bērds un Vilijs Rīds, kuru pasaules spēcīgākajā līgā vairs nav. NBA piespriestās diskvalifikācijas nebija drakoniskas, bet komandas pašas savas reputācijas vārdā pārtrauca sadarbību ar šiem spēlētājiem. Jādomā, ka ne Mavericks, ne NBA nekādus krasus lēmumus pagaidām nepieņems, jo pastāv iespēja, ka Porziņģis nonācis cietušā, nevis apsūdzētā statusā.

Porziņģim problēmas var rasties arī viņa imigrācijas statusa dēļ. Viņš ASV uzturas kopš 2015. gada uz darba atļauju pamata un līdz šim nav ticis pie zaļās kartes, ko varētu dabūt, agrākais, 2020. gada vasarā, jo viņš nav precējies ar ASV pilsoni. Zaļās kartes iegūšana varētu krietni ieilgt un kļūt apdraudēta kā cilvēkam ar kriminālu pagātni. Kriminālu apsūdzību gadījumā Kristapam, kurš nav ASV pilsonis, varētu rasties problēmas izceļot no ASV un pēc tam atgriezties. Lai viņš varētu doties, piemēram, uz spēli Kanādā pret Toronto Raptors, Dalasas Mavericks būtu jāsazinās ar Kanādas imigrācijas dienestu un jāgalvo par latvieti, bet atgriešanās ASV atkal var radīt problēmas, ja viņš ir dzimumnoziedznieku sarakstā vai arī pret viņu ierosināta krimināllieta.

Vēl viens aspekts, kas Liepājā dzimušajam basketbolistam var radīt problēmas, ir risks zaudēt lielos reklāmas līgumus. Seksa skandāls savulaik reputācijas dēļ lika Nike lauzt līgumu ar golfa leģendu Taigeru Vudsu. Kāpēc lai Adidas ar Kristapu rīkotos citādi?

Ko mēs zinām

Laikraksts The New York Post vēsta, ka Porziņģis pēc liktenīgās pagājušā gada 7. februāra NBA spēles pret Milvoki Bucks, kurā vēl tā brīža Ņujorkas Knicks spēlētājs guva smagu ceļgala savainojumu, uz savu dzīvokli Manhetenā uzaicinājis savu kaimiņieni un viņu izvarojis. Šādas liecības Ņujorkas policijai sniegusi pati sieviete, bet varas iestādes ir uzsākušas izmeklēšanu.

Incidents noticis 7. februārī, Porziņģis esot cietušo apmeklējis viņas dzīvoklī aptuveni plkst. 2 naktī un uzaicinājis uz saviem apartamentiem, turklāt viņa tam piekritusi. Ciemošanās laikā Latvijas basketbolists viņu esot izvarojis.

Kaimiņienes versija

Sūdzību iesniegusī tumšādainā meitene stāsta, ka Kristaps viņu esot iegrūdis sava dzīvokļa viesistabas gultā un apsaukājis par verdzeni un k*ci, kura viņam pieder. Tajā laikā sportists ar savu dzimumlocekli esot viņu aizskāris un to ielicis arī viņas vagīnā. Kā vēsta izklaides medijs TMZ, slaidais basketbolists esot arī vairākas reizes iesitis meitenei (turklāt arī pa seju) un viņai pat spļāvis virsū.

Medijs The New York Post, atsaucoties uz iesniegumu Ņujorkas policijā, vēsta, ka policijas darbinieki, neskatoties uz 13 mēnešiem pēc notikušā, iesniegumu esot uztvēruši kā ticamu.

Sieviete par notikušo ziņojusi aptuveni 13 mēnešus vēlāk, jo Porziņģis neesot samaksājis iepriekš atrunāto naudas summu par klusēšanu – 68 000 dolāru (60 600 eiro). Šī summa, pēc cietušās vārdiem, bija paredzēta, lai segtu viņas brāļa mācību maksu augstskolā. ASV mediji gan norāda – nav izslēgts, ka Kristaps viņai jau iepriekš varētu būt kaut ko samaksājis.

Ņujorkas mediji nereti ļoti skarbi un neglaimojoši izteikušies par Porziņģi, jo Ņujorkas Knicks īpašnieks ir viens no ietekmīgākajiem mediju magnātiem Džeimss Dolans, ar kuru attiecības Kristapam pēc Knicks pamešanas (un pat iepriekš) nav pārāk spožas. Dolana mediji vairākkārt centušies reabilitēt Knicks ne pārāk loģisko vadības rīcību līdzjutēju acīs. Izņēmums nebija arī Porziņģa aizmainīšana, kad ASV lielākajā pilsētā Kristapa pāreja tika pasniegta kā latvieša neuzticēšanās komandai un nevēlēšanās turpināt to pārstāvēt, kas fanus pamudināja pat dedzināt kreklus ar sesto numuru.

Tika lietots alkohols

Dokumentālajā filmā par Kristapa Porziņģa rehabilitāciju Porzingis Comeback 1. epizodē basketbolista brālis un aģents Jānis atklāja, ka viņi pēc tam, kad uzzināja par ceļgala savainojuma nopietnību, atgriezās mājās un atvēra tekilas pudeli. Kristaps, Jānis, Mārtiņš Porziņģi un basketbola zvaigznes fizioterapeits Manolo Valdivjeso esot saskandinājuši dzēriena glāzes, teikuši tostu “par jaunu sākumu!” un izdzēruši pa “šotiņam”.

Kristapam pašam savainojums sākumā neesot šķitis pārāk nopietns, un viņš pat domājis, ka ir tikai sastiepums. Turklāt latvietis jau pēc īsa brīža bija gatavs atgriezties laukumā, bet Knicks ārsti neļāva un aizsūtīja viņu turpat Madison Square Garden arēnā uz magnētisko rezonansi, kas atklāja smago savainojumu.

Aizdomīga sarakste

Ziemeļamerikas vadošā sporta medija ESPN rīcībā nonākusi 29 gadus vecās sievietes sarakste ar Porziņģi un Knicks komandas juridisko daļu. Brīdī, kad viņa komunicēja ar klubu, oktobra beigās un novembra sākumā, Ņujorkas policijā nebija iesniegta sūdzība. Knicks komanda esot likusi sievietei sazināties ar Porziņģa personīgajiem pārstāvjiem.

ESPN rīcībā nonākusī sarakste liecina, ka viņa vēlējusies turpināt romantiskas attiecības ar Porziņģi, tajā pašā laikā saņemot 68 000 ASV dolāru, lai varētu palīdzēt savam brālim ar naudu koledžai. Sieviete sarakstē ar Knicks atklājusi, ka naktī pēc iepriekš minētās spēles viņa gājusi pie Porziņģa uz dzīvokli, lai dabūtu autogrāfu. Viņa vēstulē klubam minējusi, ka pēc “ļoti agresīvās saskarsmes” Porziņģis piekritis parakstīt vienošanos par 68 000 ASV dolāru piešķiršanu. Porziņģa advokāts ESPN uzsvēris, ka parakstītā vienošanās ir “viltojums”, bet ar cietušās advokāti medijam nav izdevies sazināties.

Sievietes sarakste ar Knicks sekojusi pēc tam, kad viņa vairākas nedēļas komunicējusi ar Porziņģi. Viņa pēc 7. februāra nakts vēlējusies ar basketbolistu būt tuvās attiecībās. Dažās no viņas sūtītajām ziņām bijušas pavedinošas fotogrāfijas.

Nav skaidrs, vai pēc iepriekš minētās nakts Porziņģim un sievietei bijušas seksuāla rakstura attiecības un kāda pilnībā bijusi sarakste starp abiem. ESPN pēc viņu rīcībā esošās sarakstes secina, ka sieviete bijusi sadusmojusies uz Porziņģi par to, ka sarakstē basketbolists vairs neesot izrādījis tādu interesi kā minētajā naktī. Porziņģis viņai tajā naktī atzinis, ka bijis alkohola reibumā. Ar roku rakstītajā vēstulē, kas, kā apgalvo sieviete, esot vienošanās par maksājumu, Porziņģa vārds ir nepareizi uzrakstīts, un nevar konstatēt, vai viņa paraksts ir īsts. ESPN rīcībā ir šīs vēstules kopija. Tajā minēts, ka Porziņģis piedāvājis arī cita veida kompensācijas, tajā skaitā investīcijas uzņēmējdarbībā.

Pēc notikušā paliek dzīvoklī

“Porziņģa kungs noraida, ka parakstījis līgumu, kas, viņaprāt, ir viltojums. Pieprasot vienošanos rokraksta ekspertīzei, apsūdzētāja atteicās to izsniegt,” ESPN teica Porziņģa advokāts Rolands Riopells.

Sarakstē ar Knicks sieviete pievienojusi fotogrāfiju, kurā, pēc viņas teiktā, redzami izplēsti mati un lauzts deguna skrimslis. Dažas dienas pēc tās nakts viņa sarakstē esot norādījusi, ka samaksājusi 10 000 ASV dolāru par plastisko operāciju. “Pēc ārkārtīgi agresīvās saskarsmes viņš bija ļoti mīlošs un gādīgs, piekrizdams samaksāt mazā brāļa koledžas naudu un vēl... Neskatoties uz viņa šausmīgo izturēšanos, kā Knicks līdzjutēja nevēlējos, lai viņš iekļūtu problēmās ar likumu. Atkāpos un izbaudīju to laiku, ko pavadīju kopā ar viņu. Tomēr svarīgi uzsvērt, ka labie brīži kopā ar viņu nemaina faktu, ka viņš man piedāvāja samierināšanās dāvanu, lai gan es viņam to nelūdzu,” 30. oktobrī Knicks juristiem rakstījusi sieviete, kura pie Porziņģa palikusi līdz tās pašas dienas plkst. 11.

Viņa sarakstē arī norādījusi, lai Knicks palīdz atgūt Jordan zīmola čības, kas palikušas Porziņģa dzīvoklī. Viņa par čībām rakstījusi arī pašam basketbolistam, kurš apstiprinājis, ka tās ir viņa dzīvoklī.

30. oktobrī ar sievieti sazinājusies arī Knicks organizācija, kuras viceprezidents juridiskajos jautājumos Džamals Leseins telefonsarunu ESPN atstāstīja šādi: “Viņa gāja uz Porziņģa dzīvokli, lai dabūtu autogrāfu. Kad viņa bija Porziņģa dzīvoklī, viņš rīkojies pret viņas gribu. Pēc tam Porziņģis viņai piedāvājis naudu, saprazdams, ka rīkojies nepareizi. Porziņģis piedāvāja samaksāt sievietes brālim koledžas naudu 68 000 ASV dolāru apmērā.”

Sarakstē sieviete Knicks juridiskajam departamentam lūgusi, lai informācija paliek slepenībā starp viņu un organizāciju. Sarakste ar sievieti un klubu noslēdzās 6. novembrī, Knicks organizācijai norādot, ka Porziņģis šo jautājumu risinās personīgi ar saviem pārstāvjiem, nevis kluba starpniecību.

FIB izmeklē izspiešanu

Porziņģa advokāts Rolands Riopells norāda, ka viņa klients pilnībā noraida izskanējušās apsūdzības. “Mēs 2018. gada 20. decembrī tiesībsargājošajām iestādēm paziņojām par apsūdzētājas pārspīlētajām prasībām. Tāpat pirms vairākiem mēnešiem mēs par uzsākto izmeklēšanu informējām NBA,” teica advokāts, atturoties no jebkādiem komentāriem.

Savukārt The New York Daily News laikrakstam Riopells atklāja, ka viņi jau pirms vēršanās varas iestādēs veikuši rūpīgu izmeklēšanu. “Pirms devāmies pie tiesībsargājošām institūcijām, mēs šajās apsūdzībās veicām padziļinātu izmeklēšanu. Šī sieviete centās no Kristapa izspiest naudu. Lai varētu dabūt naudu, viņa tam veltīja vairākus mēnešus,” uzsvēra Riopells, kurš piebilda, ka izspiešanas lietu izmeklē ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB). Porziņģa advokāts sievieti nosauca par morāli nestabilu, lai gan viņa esot gaiša personība.

Mavericks nekomentē

Par šo lietu bijis informēts arī Porziņģa pašreizējais klubs Dalasas Mavericks – Knicks vadība par to paziņojusi 31. janvārī, kad latvietis tika aizmainīts, vēsta ietekmīgais ESPN žurnālists Eidrians Vodžnarovskis. Tiesa, ASV medijos izskan versija, ka Mavericks esot zinājuši par FIB ierosināto izspiešanas lietu, bet ne par iesniegumu Ņujorkas policijā, kas tūlītēji mestu ēnu arī uz Dalasas organizāciju, kam jau iepriekš bijušas problēmas ar seksuāliem nodarījumiem.

Kā vēsta laikraksts The Dallas Morning News, pirms maiņas darījuma veikšanas Knicks klubs sarunās ar Mavericks pārstāvjiem neesot pieminējis vārdu “izvarošana”, taču tika lietots vārds “izspiešana”.

Vienības īpašnieks Marks Kubans par notikušo atklāja tikai to, ka ir informēts, bet izmeklēšanas nolūkos, pēc jurista ieteikuma, nekādu papildu informāciju nesniegs, tomēr vēlāk bija kāds ne līdz galam konkrēts un visai divdomīgs komentārs: “Neko nevaru teikt. Teikšu tikai to – dažiem vajadzētu izpildīt mājasdarbu un nedaudz izmantot veselo saprātu. Nedaudz veselā saprāta ir laba lieta,” sacīja Kubans.

Mavericks treneris Riks Kārlails nesaskata nekādas problēmas, lai Kristaps nevarētu darboties kopā ar komandu, kā to jau darījis pēdējā laikā. Porziņģa nedošanās kopā ar komandu uz spēli pret Oklahomsitijas Thunder bija plānota jau iepriekš, jo latvietis nedodas uz izbraukuma mačiem, bet paliek un trenējas Dalasā, tomēr, ja basketbolistam būtu nepieciešams laiks, lai sakopotu domas par visu notikušo, treneris, protams, spēlētāju palaistu. Pēc abu sarunas tika nolemts, ka Kristaps to nedarīs.

Kubanam jāziedo miljoni

Interesanti, ka vēl šīs sezonas sākumā Mavericks vienībai jau bija seksuāla rakstura skandāls, kura dēļ pat izskanēja runas, ka odiozajam miljardierim Markam Kubanam varētu nākties pārdot komandu, tomēr viss tika nogludināts ar iesaistīto atlaišanu un prāvas summas ziedošanu, tāpēc jaunas nepatikšanas galīgi nav tas, ko vajag Mavericks organizācijai.

Kubans ziedoja desmit miljonus dolāru (8,7 miljoni eiro) sieviešu tiesību organizācijām. Kubans šādu lēmumu pieņēmis pēc tam, kad NBA viņu kritizēja par sieviešu darba apstākļiem Mavericks organizācijā.

NBA pieļāva iespēju sodīt Kubanu, taču viņš izšķīrās veikt desmit miljonu ziedojumu, kas kluba īpašniekam ļaus izvairīties no turpmākām sankcijām. “Secinājumi pēc neatkarīgas kluba izmeklēšanas ir satraucoši,” paudis NBA komisārs Edams Silvers. “Dalasas vienības darba vietas tiks reformētas, jo šobrīd daži kādreizējie darbinieki ir izveidojuši sliktu atmosfēru. Marka ziedojums palīdzēs spert svarīgus soļus uz priekšu, lai radītu drošas un pretimnākošas darba vietas sievietēm.”

NBA pirms septiņiem mēnešiem veica padziļinātu izmeklēšanu, jo Sports Illustrated publicēja 43 lappuses lielu pētījumu par to, ka pret Mavericks sieviešu kārtas darbiniecēm netiek izrādīta cieņa un viņas pat cietušas no seksuālas agresijas.

Kubans gan atvainojās visām sievietēm, kuras bijušas iesaistītas, un atzinis, ka iepriekš nebija pievērsis pietiekami lielu uzmanību šādiem incidentiem. Tāpat Kubans atlaida visus iesaistītos darbiniekus, kuri radīja sliktu darba vidi.

Kā vēsta ESPN, pēc šā skandāla tika atlaists ilggadējais vienības fotogrāfs Denijs Bolindžers, par kuru piecas sievietes bija ziņojušas saistībā ar seksuālu uzmākšanos. Divas no sievietēm atklāja, ka fotogrāfs vairākkārt viņas mēģinājis pierunāt uz seksu. Ziņojuma publicēšanas brīdī Bolindžers atradās Ķīnā kopā ar Mavericks komandu, kas tur aizvadīja pārbaudes spēles, bet tika nekavējoties aizsūtīts atpakaļ uz ASV.

Spēlētāju asociācija par Porziņģi

Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāju asociācija (NBAPA) nostājusies izvarošanā apsūdzētā latviešu basketbolista Kristapa Porziņģa pusē.

NBAPA vadītāja Mišela Roberta paudusi atbalstu Porziņģim. “Jau kādu laiku esam informēti par šīm apsūdzībām. Izvērtējot apsūdzību izvirzījušās personas apgalvojumus un ņemot vērā informāciju, kas ir mūsu rīcībā, nostājamies Kristapa pusē,” paziņojumā pauda Robertsa.

Interesanti, ka NBA jaunie basketbolisti tiek īpaši apmācīti, kā izvairīties no šādām situācijām, kad citi cenšas nopelnīt uz viņu atpazīstamības rēķina. Tikmēr NBA pārstāvji nekādus komentārus nav pauduši.