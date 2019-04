Jau ziņots, ka 23 gadus vecais Porziņģis tiek apsūdzēts pirms nedaudz vairāk nekā gada veiktā izvarošanā, tomēr latvieša pārstāvji it kā cietušo sievieti vaino naudas izspiešanā.

Informāciju par apsūdzībām izvarošanā sestdien publicēja laikraksts "The New York Post", kas jau iepriekš nav vairījies no neviennozīmīgu rakstu publicēšanas tieši Porziņģa sakarā. Medijs ziņoja, ka latvietis pēc liktenīgās pagājušā gada 7.februāra NBA spēles pret Milvoki "Bucks", kurā vēl tā brīža Ņujorkas "Knicks" spēlētājs guva smagu ceļgala savainojumu, uz savu dzīvokli Manhetenā uzaicinājis savu kaimiņieni un viņu izvarojis. Šādas liecības Ņujorkas policijai sniegusi pati sieviete, bet varasiestādes ir uzsākušas izmeklēšanu.

Incidents noticis 7.februārī, bet Porziņģis esot cietušo apmeklējis viņas dzīvoklī aptuveni plkst.2 naktī un uzaicinājis uz saviem apartamentiem, turklāt viņa tam piekritusi. Savukārt ciemošanās laikā Latvijas basketbolists viņu esot izvarojis.

Sieviete par notikušo ziņojusi vien vairāk nekā gadu vēlāk, jo Porziņģis neesot samaksājis iepriekš atrunāto naudas summu par klusēšanu, kas bija 68 000 dolāru (60 600 eiro).

Porziņģa pārstāvji pilnībā noliedz apsūdzības, turklāt vaino sievieti naudas izspiešanā, ko viņa centusies darīt jau iepriekš.

Sestdien Porziņģa advokāts Riopells atklāja, ka apsūdzības izvirzījusī sieviete centusies no latvieša izspiest naudu, tāpēc tieši ar šo informāciju viņi iepriekš vērsušies ASV Federālajā izmeklēšanas birojā (FIB). (Foto: AP/Scanpix)

ESPN rīcībā nonākusi 29 gadus vecās sievietes sarakste ar Porziņģi un "Knicks" komandas juridisko daļu. Brīdī, kad viņa komunicēja ar klubu - oktobra beigās un novembra sākumā - Ņujorkas policijā nebija iesniegta sūdzība. "Knicks" komanda esot likusi sievietei sazināties ar Porziņģa personīgajiem pārstāvjiem.

ESPN rīcībā nonākusī sarakste liecina, ka viņa vēlējusies turpināt romantiskas attiecības ar Porziņģi, tajā pat laikā saņemot 68 000 ASV dolārus, lai varētu palīdzēt savam brālim ar naudu koledžai.

Sieviete sarakstē ar "Knicks" atklājusi, ka naktī pēc iepriekš minētās spēles viņa gājusi pie Porziņģa uz dzīvokli, lai dabūtu autogrāfu. Viņa vēstulē klubam minējusi, ka pēc "ļoti agresīvās saskarsmes" Porziņģis piekritis parakstīt vienošanos par 68 000 ASV dolāru piešķiršanu.

Porziņa advokāts ESPN uzsvēris, ka parakstītā vienošana ir "viltojums", kamēr ar cietušās advokāti medijam nav izdevies sazināties.

Sievietes sarakste ar "Knicks" sekojusi pēc tam, kad viņa vairākas nedēļas sarakstījusies ar Porziņģi. Viņa pēc 7.februāra nakts vēlējusies ar basketbolisti būt tuvās attiecībās. Dažās no viņas sūtītajām ziņām bijušas atkailinošas fotogrāfijas.

Nav skaidrs, vai pēc iepriekš minētās nakts Porziņģim un sievietei bijušas seksuāla rakstura attiecības, un kāda pilnībā sarakste bijusi starp abiem. ESPN pēc viņu rīcībā esošās sarakstes secina, ka sieviete bijusi sadusmojusies uz Porziņģi par to, ka sarakstē basketbolists vairs neesot izrādījis tādu interesi, kā minētajā naktī. Porziņģis viņai tajā naktī atzinis, ka bijis alkohola reibumā.

Ar roku rakstītajā vēstulē, kas, kā apgalvo sieviete, esot vienošanās par maksājumu, Porziņģa vārds ir nepareizi uzrakstīts un nevar konstatēt, vai viņa paraksts ir īsts. ESPN rīcībā ir šīs vēstules kopija. Tajā minēts, ka Porziņģis piedāvājis arī cita veida kompensācijas, tajā skaitā investīcijas uzņēmējdarbībā.

"Porziņģa kungs noraida, ka parakstījis līgumu, kas, viņaprāt, ir viltojums. Pieprasot vienošanos rokraksta ekspertīzei, apsūdzētāja atteicās to izsniegt," ESPN teica Porziņģa advokāts Rolands Riopells.

Sarakstē ar "Knicks" sieviete pievienojusi fotogrāfiju, kurā pēc viņas teiktā redzami izplēsti mati un lauzts deguna skrimslis. Dažas dienas pēc tās nakts viņa sarakstē esot norādījusi, ka samaksājusi 10 000 ASV dolāru par plastisko operāciju.

"Pēc ārkārtīgi agresīvās saskarsmes viņš bija ļoti mīlošs un gādīgs, piekrizdams samaksāt mazā brāļa koledžas naudu un vēl... Neskatoties uz viņa šausmīgo izturēšanos, kā "Knicks" līdzjutēja nevēlējos, lai viņš iekļūtu problēmās ar likumu. Atkāpos un izbaudīju to laiku, ko pavadīju kopā ar viņu. Tomēr svarīgi uzsvērt, ka labie brīži kopā ar viņu nemaina faktu, ka viņš man piedāvāja samierināšanās dāvanu, lai gan es viņam to nelūdzu," 30.oktobrī "Knicks" juristiem rakstījusi sieviete, kura pie Porziņģa palikusi līdz tās pašas dienas plkst.11.

Tāpat viņa sarakstē norādījusi, lai "Knicks" palīdz atgūt "Jordan" zīmola čības, kas palikušas Porziņģa dzīvoklī. Viņa par čībām rakstījusi arī pašam basketbolistam, kurš apstiprinājis, ka tās ir viņa dzīvoklī.

30.oktobrī ar sievieti sazinājusies arī "Knicks" organizācija, kuras viceprezidents juridiskajos jautājumos Džamals Leseins telefonsarunu ESPN atstāstīja šādi: "Viņa gāja uz Porziņģa dzīvokli, lai dabūtu autogrāfu. Kad viņa bija Porziņģa dzīvoklī, viņš rīkojies pret viņas gribu. Pēc tam Porziņģis viņai piedāvājis naudu, saprazdams, ka rīkojies nepareizi. Porziņģis piedāvāja samaksāt sievietes brālim koledžas naudu 68 000 ASV dolāru apmērā."

Sarakstē sieviete "Knicks" juridiskajam departamentam lūgusi, lai informācija paliek slepenībā starp viņu un organizāciju. Sarakste ar sievieti un klubu noslēdzās 6.novembrī, "Knicks" organizācijai norādot, ka Porziņģis šo jautājumu risinās personīgi ar saviem pārstāvjiem, nevis kluba starpniecību.

Sestdien ESPN ziņoja, ka Porziņģa pašreiz pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda pirms maiņas darījuma ar "Knicks" esot tikusi informēta par izvarošanas lietu, tomēr avoti klubā to noliedz.

Kā vēsta laikraksts "The Dallas Morning News", pirms maiņas darījuma veikšanas "Knicks" klubs sarunās ar "Mavericks" pārstāvjiem neesot pieminējis vārdu "izvarošana", taču tika lietots vārds "izspiešana".

Sestdien Porziņģa advokāts Riopells atklāja, ka apsūdzības izvirzījusī sieviete centusies no latvieša izspiest naudu, tāpēc tieši ar šo informāciju viņi iepriekš vērsušies ASV Federālajā izmeklēšanas birojā (FIB). Savukārt it kā cietusī sieviete ar apsūdzībām izvarošanā Ņujorkas policijā vērsās tikai pagājušajā ceturtdienā.

Tikmēr "The New York Post" nācis klajā ar tendenciozu informāciju, ka Porziņģis izvarošanas brīdī iesitis sievietei pa seju, turklāt laikraksts, atsaucoties uz saviem avotiem policijā, nosaucis cietušās liecības par ticamām.

Pēc ceļgala traumas Porziņģa atgriešanās laukumā tiek gaidīta nākamsezon.