23 gadus vecais Porziņģis tiek apsūdzēts pirms nedaudz vairāk nekā gada veiktā izvarošanā, tomēr latvieša pārstāvji it kā cietušo sievieti vaino naudas izspiešanā.

NBAPA vadītāja Mišela Roberta paudusi atbalstu Porziņģim.

"Jau kādu laiku esam informēti par šīm apsūdzībām. Izvērtējot apsūdzību izvirzījušās personas apgalvojumus un ņemot vērā informāciju, kas ir mūsu rīcībā, nostājamies Kristapa pusē," paziņojumā pauda Robertsa.

NBAPA nostājusies izvarošanā apsūdzētā latviešu basketbolista Kristapa Porziņģa pusē. (Foto: USA TODAY Sports/Scanpix)

Informāciju par apsūdzībām izvarošanā sestdien publicēja laikraksts "The New York Post", kas jau iepriekš nav vairījies no neviennozīmīgu rakstu publicēšanas tieši Porziņģa sakarā. Medijs ziņoja, ka latvietis pēc liktenīgās pagājušā gada 7. februāra NBA spēles pret Milvoki "Bucks", kurā vēl tā brīža Ņujorkas "Knicks" spēlētājs guva smagu ceļgala savainojumu, uz savu dzīvokli Manhetenā uzaicinājis savu kaimiņieni un viņu izvarojis. Šādas liecības Ņujorkas policijai sniegusi pati sieviete, bet varasiestādes uzsākušas izmeklēšanu.

Incidents noticis 7. februārī, bet Porziņģis esot cietušo, kura ir vecumā starp 20 un 30 gadiem, apmeklējis viņas dzīvoklī aptuveni plkst.2 naktī un uzaicinājis uz saviem apartamentiem, turklāt viņa tam piekritusi. Savukārt ciemošanās laikā Latvijas basketbolists viņu esot izvarojis.

Sieviete par notikušo ziņojusi vien vairāk nekā gadu vēlāk, jo Porziņģis neesot samaksājis iepriekš atrunāto naudas summu par klusēšanu, kas bija 68 000 dolāru (60 600 eiro).

Porziņģa pārstāvji pilnībā noliedz apsūdzības, turklāt vaino sievieti naudas izspiešanā, ko viņa centusies darīt jau iepriekš.

Sestdien ESPN ziņoja, ka Porziņģa pašreiz pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda pirms maiņas darījuma ar "Knicks" esot tikusi informēta par izvarošanas lietu, tomēr avoti klubā to noliedz.

Kā vēsta laikraksts "The Dallas Morning News", pirms maiņas darījuma veikšanas "Knicks" klubs sarunās ar "Mavericks" pārstāvjiem neesot pieminējis vārdu "izvarošana", taču tika lietots vārds "izspiešana".

Sestdien Porziņģa advokāts Rolands Riopells atklāja, ka apsūdzības izvirzījusī sieviete centusies no latvieša izspiest naudu, tāpēc tieši ar šo informāciju viņi iepriekš vērsušies ASV Federālajā izmeklēšanas birojā (FIB). Savukārt it kā cietusī sieviete ar apsūdzībām izvarošanā Ņujorkas policijā vērsās tikai pagājušajā ceturtdienā.

Tikmēr "The New York Post" nācis klajā ar tendenciozu informāciju, ka Porziņģis izvarošanas brīdī iesitis sievietei pa seju, turklāt laikraksts, atsaucoties uz saviem avotiem policijā, nosaucis cietušās liecības par ticamām.

Pēc ceļgala traumas Porziņģa atgriešanās laukumā tiek gaidīta nākamsezon.